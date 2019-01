Erik Morán: "He puesto todo de mi parte para venir al Málaga CF"

Erik Morán, nuevo jugador del Málaga CF, ha sido presentado este jueves en sociedad. En una rueda de prensa celebrada en la sala de prensa de La Rosaleda, el centrocampista vasco ha dicho sus primeras palabras como blanquiazul y asegura estár muy ilusionado ante reto que tiene por delante. Llega en calidad de cedido hasta final de temporada prodecente del AEK de Atenas con una opción de compra y lucirá el dorsal 20.

Las sensaciones del de Portugalete son buenas después de dos entrenamientos completados con sus nuevos compañeros. Se encuentra en forma y con ganas de ayudar al equipo. "Ayer estuve, hoy he entrenado normal, me he encontrado un grupo muy bueno, llevo un día solo, pero se ven buenos jugadores, vengo a aportar trabajo, lo que necesite el míster y todo lo que pueda de mi parte. Vengo del AEK, estoy perfectamente físciamente aunque no he tenido muchos minutos", ha dicho.



Así, pese a que ha tenido más propuestas en este mercado invernal, asegura que cuando se enteró del interés del Málaga se centró en venir al cuadro blanquiazul. "Cuando supe que el Málaga estaba interesado en mí me centré en el Málaga, puse todo de mi parte y al final contento porque se pudo solucionar"

Y ve muy bien a su nuevo equipo. "La Segunda es muy larga, muchos partido, hay que ir poco a poco. El Málaga está muy bien y esperemos que siga así hasta el final. El Málaga ahora mismo está en buena situación, hasta el final tenemos que mantenernos. Esto es muy largo, queremos conseguir el objetivo, pero partido a partido".

Morán ha querido definirse como futbolista y contar lo que puede aportar al equipo. "Soy un centrocampista al que le gusta tener el balón, puede que en defensa sufra un poco más, puedo aportar trabajo, lo que mejor se me da es tener el balón, le puedo dar fluidez al juego".

Además, buscó referencias del Málaga en Koné, con el que coincidió en su etapa del Leganés. "Cuando hubo la posibilidad hablé con Koné, que coincidí en el Leganés y me dio buenos informes y me decidí a venir".

Y tiene muchas ganas de debutar en La Rosaleda. "He estado dos veces, es un campo espectacular, tengo muchas ganas de jugar, de ponerme la camiseta y ayudar".

No ha querido desvelar detalles de su nuevo contrato por órdenes del club, pero asegura que quiere seguir en el Málaga cuando termine su cesión. "He estado un año fuera, es una experiencia buena, ha merecido la pena, pero tenía ganas de volver. Quiero estar lo máximo de tiempo posible".

Por su parte, José Luis Pérez Caminero, quiso agradecer a Morán su disposición para venir al Málaga. "Darle las gracias porque si él no pone todo de su parte habría sido imposible su fichaje, se volcó con nosotros y pese a las dificultades económicas que tenemos y con el AEK, lo hemos conseguido. Conoce la categoría, tiene trato de balón, calidad limpia, puede jugar de 6 y de 8, nos complementa. Se desarrolla en varias funciones. Tiene mucha calidad y ahí estábamos un poco escasos".