Pulso de Caminero a Al-Thani

José Luis Pérez Caminero, director deportivo del Málaga CF, se ha mostrado más locuaz que de costumbre en sala de prensa. Aprovechando la rueda de prensa de presentación de Erik Morán como nuevo jugador blanquiazul, el dirigente ha querido mandar un mensaje velado a la propiedad del club en materia de fichajes. Y es que, el madrileño ha asegurado que el Málaga, a día de hoy, tendría que sacar algún jugador si quiere firmar a Iván Alejo, extremo del Getafe por el que negocia. Y es que, Caminero dice que el dinero que había reservado el club para fichajes en el mercado de invierno se gastó en un jugador del filial, haciendo alusión a la contratación del extremo marroquí Youssef Takioullah, un fichaje 'personal' del presidente Abdullah Al-Thani y que costó al Málaga unos 300.000 euros.

"En cuanto a poder traer incorporaciones, es algo que ahora mismo entiendo que no podríamos hacerlo. Tendríamos que sacar a algunos de nuestros jugadores para poder inscribir otro. Teníamos un dinero, pero se gastó en un jugador de la cantera y eso ha repercutido en el primer equipo", dijo al respecto.

Además, también se ha referido al "buen trabajo" de la prensa a la hora de sacar nombres de futuros fichajes para el Málaga. En referencia a los últimos fichajes que según él se filtran antes de concretarse. "Me llama la atención el buen uso de vuestro trabajo, la gran información que tenéis siempre. Es rara vez que los medos de comunicación del Málaga fallen en algo. Me gusta porque hacéis bien vuestro trabajo, pero intento hacer el mío en ese aspecto. Si pones el nombre en la bandeja, igual que yo lo leo, muchos también lo leen. No quiere decir que sea un problema, pero sí dificulta. Pero trabajamos en esa línea, queremos mejorar las bandas, traer un jugador que nos aporte algo diferente a lo que tenemos y en ese trabajo lo vamos a intentar hasta mañana las 00:00", ha comentado.

Por otro lado, el club valora la opción de comprar un portero por la salida de Andrés Prieto o subir a un guardameta del filial. "Estamos valorando el trabajo de la cantera. Tenemos porteros, su trayectoria, qué nos pueden aportar y junto con el cuerpo técnico valoramos esa situación. Nos tenemos que dar prisa, quedan dos días, pero valoramos a la gente que tenemos en la casa".

Por último se ha referido a las salidas que aún están por concretarse. "Tenemos la suerte, nunca se sabe, cada uno se lo imagina, pero tenemos la suerte de que nuestros jugadores están cotizados y nos preguntan por ellos. Si tenemos un jugador que no tiene minutos y puede tenerlos en otro equipo lo valoramos y eso hacemos. Siempre y cuando podamos incorporar a alguien que nos pueda ayudar. Nos quedan cinco meses muy duros, queremos mantener esta línea, y que el aficionado esté con nosotros, no desfallezca porque desde el principio dijimos que es una categoría muy difícil, habrá momentos buenos y malos y necesitamos del cariño de nuestra afición".