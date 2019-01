Muchos frentes abiertos en el último día de mercado

El Málaga CF afronta el último día del mercado de fichajes de invierno con muchos frentes abiertos antes de que eche el telón a las 00.00 horas de esta noche. La prioridad es dar salida a algunos jugadores con los que no cuenta Juan Ramón López Muñiz para poder inscribir, cuanto menos, a Iván Alejo, jugador con el que el Málaga tiene un acuerdo pero al que no podría inscribir si no libera masa salarial en su plantilla.

Por ello, José Luis Pérez Caminero vive horas frenéticas en los despachos de La Rosaleda. La ingeniería financiera que el club tiene que hacer para cuadrar cuentas y ajustarse a las exigencias del salario Liga que impone la patronal del fútbol requiere la salida de algún futbolista más antes de que finalice el plazo de fichajes.

En ese sentido, el marroquí Boulahroud es el que más papeletas tiene para abandonar el Málaga y hacer hueco. El centrocampista no cuenta para Muñiz y se le busca salida en el mercado nacional o europeo. Tiene 'novias' en Portugal y Holanda, por lo que se espera que se concrete su marcha.

El atacante Héctor Hernández es otro jugador que está en la rampa de salida, aunque hasta la fecha no han trascendido ofertas por él. Tampoco cuenta Miguel Torres, que aún no ha debutado esta temporada y se le busca equipo, aunque su marcha es más compleja por su contrato. En todo caso, el club no descarta incluso dar la baja federativa a algún futbolista de la actual plantilla.

Además, tras la marcha de Andrés Prieto, que puso rumbo al Leganés tras desvincularse del Málaga CF, Muñiz y la dirección deportiva blanquiazul valoran la opción de comprar un portero o confiar en la cantera para que alguno de los guardametas del filial ocupen el puesto de tercer arquero del primer equipo, tras Munir y Kieszek.

En todo caso, todo pasa por que el Málaga consiga «colocar» alguno de sus descartes en las horas que quedan para que el mercado de enero cierre las persianas.