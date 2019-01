Muñiz: "Si la plantilla se queda así sería feliz"

Muñiz tiene un ojo en el partido de este viernes con el Almería y otro en el cierre del mercado. El técnico asturiano ha repasado la actualidad del conjunto blanquiazul y ha abordado diferentes temas de actualidad, haciendo especial hincapié en el mercado que hoy jueves llega a su fin.

En primera instancia, a Muñiz se le cuestionó sobre el cierre del mercado y por la llegada de Erik Morán. "Ivan Alejo... jugadores que no están en la plantilla no opinamos. Solo me preocupan los que puedan estar para mañana. Erik Morán es un jugador que se ha incorporado al grupo, que se ha integrado perfectamente, estamos contentos y satisfechos. Viene a ayudar, a ser uno mas en el grupo. Ha llegado con una gran humildad. Esos son los jugadores que me gustan, sabiendo que son conscientes de que hay un grupo que lo ha hecho muy bien".

"Tiene presencia, buen juego, criterio para mover el balón pero es polivalente, puede aportar cosas al equipo", continuó sobre el centrocampista vasco.

La llegada de Erik Morán al equipo no implica que Keidi Bare cambie su rol en el equipo. "No relega a nadie ni a nada. Llega para aportar. Llega a un grupo con mucho nivel, mucho compromiso. Eso se lo pedimos a muchos jugadores al inicio del curso. Ha entrado para aportar con su trabajo y su esfuerzo, pero sabiendo que entra en un grupo donde ya están trabajando muy bien". Sin embargo, el mister no quiso especificar si contará con el último en llegar esta jornada. "Está para poder jugar pero no te puedo decir si va a jugar".

Y de nuevo Muñiz se refirió a las últimas horas de mercado. "Sería mago si supiera si hay salidas o entradas. Las últimas horas de mercado hay muchas cosas. Ahora no hay nada y en una hora viene uno con medios y lo tienes que hacer. Hay que estar preparado para todas las situaciones. Como entrenador solo puedo estar pendiente de que los que están estén preparados para competir. Hemos trabajado bien a lo largo de la semana. El resto ya vendrá. Lo hablamos al principio del mercado, el equipo está bien, está vivo siempre. El que venga que venga a ayudar, para que el equipo no sufra. Ahora viene una temporada difícil donde los puntos son vitales".

Al entrenador se le preguntó por el juego del equipo que practicará ante el Almería, si será similar al de Tenerife. "Esperamos a un Málaga al mismo nivel. Lo importante es el rendimiento, el trabajo diario. Estamos contentos, los jugadores han competido bien. Si seguimos al mismo nivel y a la misma altura no tenemos que estar pendiente del nombre del que juegue. El que salga, que compita. Eso nos beneficia a todos. Durante la semana el jugador se tiene que ganar el puesto. Solo juega uno. Y el que no juega de inicio sabe que si sale luego tiene que aportar. Todo el mundo sabe lo que nos jugamos y que cada vez queda menos. El Malaga para ganar tiene que dar su mejor nivel. Llevamos 6 meses de trabajo duro para llegar ahora".

El asturiano también analizó al rival. "Espero a un Almería con cosas positivas. Es un equipo que trabaja bien, tiene mucha velocidad, está vivo en los partidos, por fuera hace daño porque tiene dos extremos que son verticales y tienen buenos centros. Rival difícil y serio, que saben lo que quieren. Tiene su dificultad. Hay que darle el valor necesario al equipo que hay enfrente".

Muñiz asegura que no ha pedido nada para estos últimos días de mercado. "Una de las virtudes o defectos del entrenador es pedir y pedir. Pero luego hay una realidad en el club. Sé de esa realidad y nuestras posibilidades. Yo estoy muy contento con lo que tenemos. Si me quedo así sería feliz, no tendría problema. No esperaba el mercado con necesidad o curiosidad. Afronté el mercado con la preocupación de que no se fuera nadie. Si viniera alguien a sustituir a Andres sería alguien que ayude, que sea mejor de los que el filial. Si va a ser peor, sería dinero tirado", comentó sobre la posibilidad de incorporar un portero en estas horas finales.

El técnico volvió a hacer un llamamiento de apoyo. "Pedir el apoyo de la gente es fundamental. Que el juego sea bueno o malo es independiente. Cuando acertamos somos los mejores y cuando fallamos, los peores. Pero el equipo se deja todo. Nunca podemos decir que no ha trabajado. En cuanto a clasificación, la afición tiene que estar muy contenta con su equipo. Lleva seis meses compitiendo con buenos equipo y por el objetivo. Cuando más trabajemos juntos, mejor. A mi me extraña tener que pedir esa colaboración estando en esta situación. Hay un premio muy grande y entre todos podemos lograrlo. Lo que esté en nuestra mano no lo vamos a dejar suelto. Entiendo que la gente pida, intentaremos estar a la altura de las circunstancias. Pero con el Albacete perdíamos 0-1 y la gente hizo que ganáramos el partido. Debemos seguir sin prisa y sin urgencia pero dando pasos firmes".

El Almería se ha convertido en un rival muy conocido. Por cuarta vez este curso se verán las caras ambos conjuntos. "Va a ser exactamente igual. No va a ser como el de Copa, pero competido y apretado. Porque todos los partidos son así en esta Liga. Todos los equipos compiten bien. La categoría ha dado un salto de nivel tremendo. Esta Segunda no es la de hace cinco años. Es mejor, mas estructurada y de mejor nivel. Hay que facilitar porque el partido del domingo va a ser muy exigente. Cualquier equipo de la categoría piensas que no es fácil su rival si le preguntas".

Por último, el entrenador malaguista se refirió a la exclusión del Reus. "Estamos en igualdad de condiciones con todos. El resultado que hubo fue el que hubo. Las condiciones son las mismas para todos los equipos. Es una pena que suceda porque la categoría no lo merece. Y hacer lo que menos perjudique. Sobre el partido contra ellos, pues no preparamos el partido con la mentalidad de que viniera un equipo. Parecía que venían juveniles, pero estamos viendo que tenían jugadores buenos. Es una pena lo que sucedió, pero las cosas sucedieron como sucedieron".