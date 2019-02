Pellegrini echa en cara a Klopp el "robo" de Dortmund

El entrenador del West Ham United, Manuel Pellegrini, echó atrás un lustro su memoria este lunes por la noche para irse a Dortmund, y recordarle al ahora entrenador del Liverpool, Jurgen Klopp, y por entonces del Borussia, uno de los mayores "robos" del fútbol moderno, que echó al Málaga CF de las semifinales de la Liga de Campeones en el Signal Iduna Park de Dortumund. Y todo, porque este lunes por la noche, en la Premier League inglesa, ambos entrenadores volvieron a verse las caras y de nuevo Pellegrini se sintió estafado por la labor arbitral. El West Ham le paró los pies al líder de la Premier empatando 1-1 en el estadio Olímpico de Londres, y ambos se engancharon en una discusión a la conclusión del duelo.



Las cámaras pudieron apreciar a Pellegrini acercándose a despedirse a Klopp a la conclusión del choque, pero el "Ingeniero" se quedó reprochándole una acción del colegiado que favoreció a los Reds y perjudicó a su equipo, ya que el gol del Liverpool fue en fuera de juego. James Milner estaba dos metros en posición de fuera de juego antes de habilitar a Sadio Mané, que a la postre anotó el 0-1 a los 22 minutos.



"Klopp siempre me gana con goles en fuera de juego o viciados. Cuando era entrenador del Málaga, jugamos ante su Borussia Dortmund en la Champions League y nos eliminaron con un gol en fuera de juego por 7 metros. Él no se puede quejar de nada", dijo el chileno tras en conferencia de prensa, cuando fue consultado por su lío con Klopp.



En esa línea, expresó: "Estoy decepcionado por no haber ganado el partido, creamos muchas ocasiones claras de gol, algunas que debieron ser gol. Luego ellos nos marcan un gol que estaba dos metros offside, al final Origi también estaba adelantado y casi anota. Es obvio que terminas molesto con el resultado. Merecimos ganar", dijo el "Ingeniero", tras el empate 1-1.





What's being said in this exchange between Klopp and Pellegrini? ?? pic.twitter.com/POt5r4BYiN — Soccer AM (@SoccerAM) 4 de febrero de 2019

La portada de La Opinión del 10 de abril de 2013

Lo único que queda claro es que ambos técnicos no se fueron muy contentos con la actuación del árbitro del choque, además por el empate que complica a ambos equipos:y el Liverpool ve cómo se acerca a pasos agigantados el Manchester City, que quedó a sólo a tres puntos de los Reds.Para la afición del Málaga CF resulta imposible olvidar aquella histórica y aciaga noche de Dortumund. El 9 de abril de 2013, en cuatro minutos dramáticos e inolvidabels, lo que duró la prolongación, el Málaga fue robado y expulsado de la Champions. Esos cuatro minutos fue lo que tardaron Reus y Santana –en un clarísimo y flagrante fuera de juego por hasta cuatro jugadores del Dortmund– en darle la vuelta al 1-2 que campeaba en el marcador cuando el tiempo oficial ya se había cumplido gracias a los goles dUna noche que Manuel Pellegrini aún tiene pegada al pecho, como todos los aficionados del Málaga CF.