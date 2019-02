Al-Thani aviva el fuego

"¿Dónde está el talentoso jugador Youssef Takioullah?", se pregunta el mandatario.

Abdullah Bin Nasser Al-Thani ha tardado cuatro días en darse por aludido por las palabras de su director deportivo, José Luis Pérez Caminero, que durante el pasado miércoles, en la presentación de Erik Morán como nuevo jugador blanquiazul, aprovechó para culpar al dinero gastado el pasado verano en el desconocido Youssef Takioullah de las dificultades que el club tenía en los últimos días de mercado invernal para incorporar jugadores. Y es que, el jeque, que firmó de manera unilateral al futbolista marroquí para el filial por más de 300.000 euros (partida económica que influye en el salario liga del primer equipo), descartando los informes que desaconsejaban su fichaje e intrometiéndose de manera flagrante en la planificación deportiva para sorpresa de Caminero.



«En cuanto a poder traer incorporaciones, es algo que ahora mismo entiendo que no podríamos hacerlo. Tendríamos que sacar a algunos de nuestros jugadores para poder inscribir otro. Teníamos un dinero, pero se gastó en un jugador de la cantera y eso ha repercutido en el primer equipo», dijo al respecto un molesto Caminero, que finalmente sí pudo hacer tres fichajes invernales más gracias a la masa salarial liberada con la salida de Juanpi al Huesca.



Así las cosas, la dirección deportiva del Málaga CF había guardado la cantidad gastada en Takioullah para tener margen económico en el mercado invernal con la intención de no tener problemas para fichar. Al-Thani hizo caso omiso a la política llevada a cabo por Caminero y su equipo de trabajo y firmó de manera unilateral a Takioullah.



Lo cierto es que tal y como avisaron los que saben de fútbol en el club, el joven extremo marroquí no tiene el nivel para jugar en un filial de la talla del Málaga ni en una categoría tan exigente como la Segunda División B. Se entrenaba con el Atlético Malagueño, pero no ha sido inscrito y los técnicos de La Academia coinciden en que no tiene nivel ni físico para estas lides.



Pero Al-Thani insiste y considera que Takioullah puede ser el mirlo blanco que necesita Manolo Sanlúcar para sacar del pozo al filial. Así lo hizo público ayer vía Twitter el mandatario catarí, que poco antes de que diera comienzo el partido del filial avivó el fuego de la polémica y se entrometió una vez más en la parcela deportiva. «Dónde está el talentoso jugador Youssef Takioullah?», escribía Al-Thani en su idioma.





El tuit del jeque no ha dejado indiferente al malaguismo que se mueve en las redes sociales. Algunos le han increpado la decisión de firmar a un jugador como éste y otros han hecho lo mismo tirando de humor e ironía.Sea como fuere, Al-Thani quiso ayer dejar claro quién manda en el club y desde la lejanía contestó así al pulso que le lanzó en público Caminero, visiblemente molesto por cómo se hacen algunas cosas en el club y que hasta que no lo ha experimentado en sus carnes no podía creer.