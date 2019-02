Al-Thani: "El tiempo del cambio llegará muy pronto"

El jeque Al-Thani vuelve a pronunciarse en redes sociales y esta vez lo hace para anunciar "cambios" en un nuevo y enigmático mensaje vía Twitter, en el que anuncia cambios. "El tiempo del cambio llegará muy pronto", ha dicho el jeque. Unas palabras que, atendiendo a lo sucedido en el pasado, pueden crear un cisma en el organigrama del club, ya que las últimas veces que ha puesto mensajes similares en sus perfil de Twitter han venido acompañados por despidos en la entidad de Martiricos.





I think the time for change will be very soon ??