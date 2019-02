"Tuve ofertas de Primera, pero quería jugar en el Málaga CF"

El Málaga CF ha presentado este martes a Iván Alejo, uno de los fichajes invernales del club blanquiazul y sin duda uno de los que más ilusión han generado. En un acto celebrado en la sede de la malagueña BeSoccer, patrocinador del club, el extremo procedente del Getafe ha asegurado que descartó ofertas de Primera División para jugar en el Málaga. "Había ofertas de Primera, pero quería jugar en el Málaga. Cuando hablé con Caminero descarté cualquier otra cosa para centrarme en el Málaga. Le dije a mi agente que no mirara más opciones", ha dicho el vallisoletano en su presentación.

Ha sido un primer tramo de temporada complicado para él, ya que no ha contado con minutos en el Getafe, equipo al que llegó después de un traspaso millonario procedente del Eibar. Así, Iván Alejo quiere volver a sentirse futbolista y considera que el Málaga le puede ayudar a ello. "Quiero volver a encontrarme conmigo mismo, no he podido tener los minutos que quería, vengo con hambre, quiero ayudar al Málaga y que Málaga ayudarme a mí, quiero tener minutos y ayudar en los objetivos. Me gustaría sentirme importante".



Así, el atacante asegura que llega a La Rosaleda en plena forma y listo para jugar. "Estoy muy bien, no he tenido lesiones en este primer tramo de temporada, he entrenado normalmente pese a no tener continuidad los fines de semana, estoy a disposición del míster para lo que haga falta y ayudar al equipo".

Alejo vio a sus nuevos compañeros el pasado viernes ante el Almería. "Estuve en La Rosaleda, pude disfrutar del ambiente y del estadio. Ya estamos pensando en Las Palmas, es un partido muy importante y queremos conseguir los tres puntos".

Además, se refirió al dorsal que lucirá en el Málaga, el '10', un número muy mediático. "Es un nuevo número, es simbólico, me gusta pero no lo he elegido por nada en especial, me gusta pero no soy maniático con esto. Intentaré darle buen uso".

Y se ha querido definir como futbolista para aquellos que no le conocen. "Soy un extremo de los de antes, soy vertical, me gusta el uno contra uno. Me considero rápido, esas son mis virtudes".

Sobre Muñiz, Alejo ha desvelado las primeras conversaciones que ha mantenido con su nuevo técnico. "Los pocos días que llevo aquí las sensaciones son muy buenas, hay un grupo miy bueno, el míster me ha pedido que sea yo mismo y ayude en todo lo que pueda".

Por otro lado, el nuevo jugador del Málaga no ha necesitado que ningún compañero le recomiende venir al equipo blanquiazul para decantarse. Hablé con varios, pero no hacía falta que nadie me convenciera, lo tenía muy claro. Pasé días complicados porque la operación era difícil".

Por último, el extremo recordó que su debut en Primera División fue en La Rosaleda. "Mi primer partido en Primera fue en La Rosaleda con el Eibar, conseguimos ganar y guardo un recuerdo bonito. Ahora estoy aquí y espero jugar muchas veces en La Rosaleda y disfrutar de este campo".