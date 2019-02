Juanpi Añor, sin rencor hacia el Málaga CF

Juanpi Añor, centrocampista del Málaga CF cedido al SD Huesca hasta final de temporada, se acordó del conjunto blanquiazul durante su presentación con el equipo aragonés, al que tratará de ayudar para buscar el milagro de la permanencia en Primera División. El venezolano, canterano del Málaga CF, no guarda rencor con el equipo que le ha dado la oportunidad de ser jugador profesional y, pese a que en las últimas temporadas su figura ha estado en entredicho por su bajo rendimiento, mandó un mensaje conciliador. "El Málaga me ha dado mucho, tanto en esta temporada como en toda mi carrera desde que llegué. No tengo palabras malas para el Málaga", dijo el vinotinto.

Y es que, la situación de Juanpi en el conjunto de Martiricos ha cambiado radicalmente en los últimos meses, donde ha vivido una auténtica montaña rusa. En verano nadie daba un duro por su continuidad. Muñiz no contaba con él y así se lo hizo saber en pretemporada. No llegaron ofertas por él debido a su importante caché y a las dudas que generaba su rendimiento tras varias temporadas irregulares debido en parte a las lesiones. Así, Juanpi se quedó en el Málaga y poco a poco se fue ganando un puesto en los esquemas de Muñiz, hasta el punto de que antes de su salida en el mercado invernal disputó 15 partidos de Liga, anotando un gol.

El venezolano coincide con Caminero, director deportivo del Málaga, que aseguró que su salida era buena para ambas partes. "Es un cambio que necesitaba, espero que me vaya de la mejor manera. Llevaba diez años en una misma ciudad, acoplado a Málaga, pero estoy feliz de estar aquí y esperemos que todo salga de la mejor manera", comentó Juanpi, que su marcha ha permitido al Málaga apuntalar su plantilla con las llegadas de Iván Alejo, Werner y Brezancic, estos dos últimos procedentes del Huesca.

Y es que, la salida de Juanpi, con el sueldo más importante de la plantilla malaguista en Segunda, ha permitido liberar al club una importante masa salarial, vital para cerrar los fichajes que tenía encaminados durante el último día del mercado. "Quiero gradecer a todas las personas que hicieron posible el fichaje ya que fue a última hora, salió la oportunidad y no me lo pensé dos veces en aceptar este nuevo reto, un desafío bastante bueno en lo personal", explicó el internacional venezolano, que este verano regresará al Málaga tras su cesión.