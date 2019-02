Brezancic y Werner, fondo de armario para el ascenso

Ambos jugadores asumen el teórico rol de suplentes con el que aterrizan.

Un camino largo no se recorre sin las alforjas llenas. El Málaga CF, en la lucha por volver a Primera, lo sabe y por eso completó sus dos últimas incorporaciones del mercado invernal sobre la bocina, cuando pocos esperaban más movimientos que el de Iván Alejo. El lateral izquierdo Rajko Brezancic y el guardameta Axel Werner, ambos con pasado en el SD Huesca, son dos refuerzos de lujo para el conjunto de Muñiz. Quizás no sean de partida titulares, pero sí conceden al equipo el famoso «fondo de armario». O lo que es lo mismo, competencia y variedad para el conjunto blanquiazul.

Así, el Málaga CF presentó ayer en sociedad de una tacada a sus dos últimas incorporaciones. El bosnio lucirá el dorsal número 2; mientras que el portero argentino, el '13'. Dos caras nuevas que ya tienen experiencia y conocimiento de la Liga española.

Ambos explicaron las razones que le han llevado a decantarse por el Málaga. «Elegí al Málaga por varias razones, en principio por la grandeza y envergadura del club y después por su momento actual, tiene objetivos importantes. Quise seguir en España, apostar por un nuevo desafío que me tiene muy motivado y con muchas ganas», aseguró el meta, que llega cedido por el Atlético de Madrid tras terminar su etapa en el Huesca. «El Málaga es un club grande, quiero trabajar duro y quiero ayudar a mis compañeros y a la ciudad para subir a Primera», expresó el bosnio en un forzado castellano.

Brezancic explicó que la acogida ha sido buena, aunque de momento ha hablado poco con Muñiz, su nuevo entrenador, tras dos sesiones de entrenamiento. «Aquí se trabaja duro, tengo un pequeño problema en la tripa y hoy -por ayer- no he hecho el entrenamiento entero, he hablado poco con el míster, más con los compañeros». Werner destacó la competencia que ve en el plantel. «Lo que se puede percibir es que hay mucha competencia, queremos sumar y que salga el mejor once fin de semana tras fin de semana».

Así, el argentino se muestra confiado y con ganas. «Las expectativas en lo personal son las más altas. Venimos a un grupo armado, pero siempre hay aspiraciones a crecer más. Siempre se busca eso, estando primero, segundo o tercero. Venimos a sumar».

En ese sentido, Werner aseguró que nadie en el club le ha definido el rol que va a tener dentro de la plantilla y quiere pelear un puesto a Munir y Kieszek, habituales en las convocatorias en lo que va de curso. «Nadie me dijo nada, vengo acá con las aspiraciones más altas. Entrenamiento tras entrenamiento los puestos se van ganando. Más allá de lo que se pueda decir, estamos para alcanzar la posición principal y lograr la mayor importancia dentro del equipo, como el resto de mis compañeros».

Brezancic ya sabe lo que es lograr un ascenso, lo hizo la pasada campaña con el Huesca y tiene clara cuál es la receta para volver a Primera. «Tenemos muchos partidos, el año pasado subí con Huesca y sé que necesitamos mirar adelante y ganar partidos en casa. Queremos ganar el domingo y mirar al futuro».

Por otro lado, José Luis Pérez Caminero, director deportivo del Málaga CF, valoró ambos fichajes. «Al que más conozco es a Axel, es un portero con muchas cualidades, que viene a competir un puesto. Rajko va a competir con Ricca, nos va ayudar, tiene muchas posibilidades. Buscamos competitividad para que se beneficie el club. Estamos muy contentos con sus llegadas al igual que el resto de fichajes», zanjó.