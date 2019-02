El Málaga CF se une al dolor por la muerte de Emiliano Sala

El Málaga CF ha querido unirse al luto que vive el fútbol mundial tras la confirmación que el cuerpo hallado en los restos del avión hundido en aguas del Canal de la Mancha es el del delantero argentino Emiliano Sala, desaparecido 18 días atrás cuando se le perdió el rastro al aparato en el que viajaba desde Nantes a Cardiff.



"Tras confirmarse el fallecimiento de Emiliano Sala, con el piloto David Ibbotson también en nuestros pensamientos, el MálagaCF ofrece su más sentido pésame a los familiares y amigos de Sala, así como al FC Nantes y el Cardiff City FC en estos duros momentos. D.E.P", reza el comunicado de la entidad blanquiazul.





La verdad que en este momento no tengo muchas palabras. Quiero decirte que en paz descanses, que tuve la suerte de conocerte y compartir cosas contigo. SOS UN GUERRERO ?? pic.twitter.com/r2pKerPXZ1 — Diego Rolan (@diego_rolan) 7 de febrero de 2019

La muerte de Sala ha conmocionado al mundo del fútbol. El equipo galés convirtió a Sala en, le trajo a Cardiff para firmar el contrato y el argentino, tras fotografiarse en las instalaciones de su nuevo club, volvió a Nantes para despedirse de sus ya excompañeros.Entre los jugadores que han expresado su dolor también hay algún exmalaguista, que compartió vestuario con el malogrado delantero argentino., que jugó en el Málaga la pasada campaña y ahora en las filas del, mostró su dolor y quiso rendir homenaje a su amigo. "La verdad que en este momento no tengo muchas palabras.. SOS UN GUERRERO", dijo el uruguayo a través de sus perfiles en redes sociales acompañándolos con varias fotos.El 21 de enero, en la ciudad francesa, se montó junto a Ibbotson en un, una pequeña avioneta de un solo motor, que horas más tarde desapareció cuando cruzaba el Canal de la Mancha. 37 minutos después de que se perdiera la conexión en el radar con la aeronave, los servicios de búsqueda comenzaron a rastrear el incidente, con el objetivo de encontrar con vida a Sala y a Ibbotson.y aunque fueron mejorando con el paso de los días, el dispositivo se suspendió a los tres días, al no divisar resto alguno del avión ni de los ocupantes y al considerar las posibilidades de supervivencia "extremadamente remotas".La familia de Sala, mediante micromecenazgo -llegando a alcanzar los 371.000 euros-, que contó con el apoyo de futbolistas de renombre mundial. La nueva investigación, llevada a cabo por la empresa privadaen conjunción con el Departamento de investigación de accidentes aéreos del(AAIB, por sus siglas en inglés) encontró este domingo la avioneta al norte de la isla de Guernsey en el Canal de la Mancha.La nave se encontraba. Solo se pudo localizar el fuselaje del avión y la AAIB confirmó que entre las imágenes tomadas se divisó un cuerpo. Este martes comenzaron las labores para recuperar el cadáver, no siendo hasta el jueves cuando se consiguió sacar del agua y trasladar a tierra firme.El cuerpo llegó al puerto de, en el sur de Inglaterra, y de ahí se trasladó en ambulancia a la localidad de, donde has sido identificado., mientras que el piloto no ha sido localizado y la AAIB anunció que no fue posible recuperar la avioneta debido a las malas condiciones climáticas.El suceso no está cerrado aún, ya que quedan por determinar las causas del accidente. La AAIB emitirá un informe sobre lo ocurrido en el próximo mes. Además,, el cual estaba pactado para realizarse en tres plazos. Según informó la cadena británica BBC, el Cardiff está dispuesto a cumplir con su cometido, pero no hasta que "se aclaren los hechos".