Koné puede perderse lo que resta de temporada

Uno de los puntos de fuga que tiene el Málaga CF en las últimas semanas son las lesiones. Además de la gravedad de las mismas, hay muchas desinformación alrededor de ellas. Una situación que está generando mucha incertidumbre. La última es la operación de Koné, donde el club comunicó el pasado miércoles que pasaría por el quirófano ese mismo día pero no se supo nada más. Hasta este vienes, en el que a Muñiz en sala de prensa se le ha cuestionado sobre ello y el club, poco después, informó poco después que la intervención fue "un éxito" y que fue realizada el miércoles por el Doctor Cruz Cámara en la Clínica Mompía (Santander).

El asturiano está también expectante. "Él quiso ir a un médico suyo de su confianza. A un médico que le operó en otra ocasión. Hubo una consulta, un diagnóstico y había que operar rápido porque podría ser perjudicial para el jugador. Había una dificultad. Se ha solucionado más o menos, pero es un proceso largo.Supongo que por eso se está retrasando la comunicación a los medios, para tenerlo todo atado. Y con una duración de tratamiento la más real posible. ¿Que se puede mejorar esa comunicación? Sí", dijo.

La lesión de Koné es más grave de lo esperado y el atacante podría decir adiós a lo que resta de temporada. Es por ello, y a la espera de que el club reciba el pertinente informe de baja y pueda trasladarlo a la Liga, que se valora el salir al mercado ante una baja de importante calado. "Es una de las situaciones que están esperando en la dirección deportiva para saber el tiempo de baja. A partir de ahí la dirección deportiva valorará la situación. Si hay dinero, si el presupuesto cuadra y si hay jugadores...", comentó el técnico sobre la opción de salir al mercado.

"Ya me han comentado el malestar que hay por la poca información sobre las lesiones. Haré todo lo que pueda y ver si lo consideran oportuno. Sobre Koné puedo decir que está bien, pero poco más porque no tengo más información. Es una situación grave, complicada. Es una operación de una recuperación de cuatro o cinco meses. No tenemos el informe y no sabemos cómo proceder. Cuando lo operaron irían viendo la gravedad de la situación. Están esperando el informe médico. A partir de ahí pasarán la información para que se ajuste más a la realidad", continuó el entrenador.