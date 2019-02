La afición, otro fichaje de invierno

El primer gran recibimiento de la temporada al equipo está previsto antes del duelo contra el Deportivo de La Coruña, el domingo a las 16.00 horas.

El Málaga CF fichó un jugador por línea el pasado mercado invernal. Movió su maquinaria para hacer ingeniería económica y poder cuadrar números que le ayudaran con el límite salarial. Trabajó a destajo en las oficinas para afrontar la segunda parte del campeonato con el mejor equipo posible. Y luchó por contar con una plantilla más equilibrada. Pero este Málaga, el que ahora es segundo y que vuelve a puestos de ascenso directo, no es nada sin su afición, sin su gente ni tampoco sin la pasión que los malaguistas le ponen desde la grada. Por eso, el club necesita al mejor fichaje de invierno posible, al que marca el primer gol, al que remonta partidos y al que empuja para mantenerlos: el Málaga necesita a la marea blanquiazul.

Y todo hace indicar que este domingo a las 18.00 horas contra el Deportivo de La Coruña va a ser el día indicado en el que mucho aficionados vuelvan sobre sus pasos. No los incondicionales, esos que no han fallado ni con viento ni con lluvia ni con frío. Se espera que regresen los indecisos, esos que pensaban que su equipo no les necesitaba.

Para ello la afición ya ha comenzado a movilizarse. Lo ha hecho a través de las redes sociales, donde el llamamiento ha tenido una gran aceptación. Pero el salto a la vida real será mucho más grande, porque hay muchos aficionados ávidos de convertir de nuevo La Rosaleda en una caldera ruidosa.

Ha sido el grupo de animación 'Fondo Sur' el que ha lanzado la iniciativa. A través de sus redes sociales buscan la movilización masiva y, sobre todo, el apoyo de los malaguistas. «¡MALAGUISTAS! Ha llegado el momento de dar un paso el frente y volver a convertir nuestro templo en un fortín... ¡PRIMER #RecibimientoMCF de la temporada! Ha llegado el momento. Hacemos un llamamiento al malaguismo para realizar un espectacular recibimiento por todo lo alto como en tantas otras ocasiones. Os esperamos a todos a las 16:00 horas en la recta de Tribuna. Este partido es muy importante ganarlo, y de nosotros depende una gran parte, por eso durante el partido queremos que La Rosaleda sea una auténtica caldera. Pedimos el apoyo de la afición y que forme parte de nuestras iniciativas y cánticos. Desde nuestra grada tenemos preparado un tifo muy colorido para recibir a nuestro Málaga».

El horario, el tiempo o el calor del hogar malaguista con el equipo en lo más alto es una buena excusa para acudir de nuevo a Martiricos. Y es que uno de los factores que no ha funcionado en las últimas fechas es la grada. El frío invierno está pasando factura en La Rosaleda y aprovechando que se disputa un domingo a las 18.00 horas, se espera una buena entrada en la grada.

Desde el partido contra el Granada (22.988 espectadores), el 1 de diciembre, las entradas han sido discretas, siempre por debajo de las 20.000, que son aproximadamente los abondados que tiene el club. 17.650 contra el Cádiz, 16.058 contra el Reus, 12.758 contra el Lugo y tocando fondo, 13.313 contra el Almería y 16.040 contra Las Palmas.

Una media de 15.163 espectadores en los últimos cinco partidos, lo que dejan una Rosaleda un tando desoladora, con media entrada. El domingo, sin embargo, es la hora de la verdad, la hora de responder a la llamada y el momento de volver a convertir Martiricos en un fortín. Un partido grande para un equipo que ya mira al ascenso.