Adrián: "Me siento muy identificado con el Málaga CF"

El Málaga CF y Adrián González han escenificado este mediodía la ampliación de su contrato por una temporada más. En un modesto acto en el Estadio de Atletismo Ciudad de Málaga, el madrileño, acompañado por el director deportivo José Luis Pérez Caminero y el consejero Ben Barek, ha mostrado su satisfacción por seguir de blanquiazul hasta 2021.

"Estoy muy contento, ha sido algo que veníamos hablando desde inicio de temporada, lo veía con buenos ojos, quería estar aquí mucho tiempo, mi idea era cumplir todos los años de contrato y espero que así sea", ha dicho el centrocampista, que considera que vive uno de sus mejores momentos desde que llegó al Málaga. "Es un momento muy bueno, todo es muy positivo, estoy jugando, el equipo está arriba, estoy marcando goles... ojalá sigamos así mucho tiempo. Esperemos que el domingo todo siga así de positivo", continuó.

Adrián es consciente que en el fútbol actual los contratos muchas veces sirven para poco y se puede cambiar de aires rápidamente, aunque él quiere en el Málaga. "Me veo aquí, sino no habría renovado, en el fútbol de ahora el cambio es mucho más habitual, antes estábamos acostumbrados a ver a jugadores seis o siete años en el mismo equipo. Pero estoy muy identificado con el club, encantado con los trabajadores y compañeros y para mí eso es muy improtante para tomar decisiones. También está el factor familiar, que están aquí encantados. Es un momento muy feliz para todos".

Así, el madrileño ha dado las claves de su ampliación de contrato. "Tanto esta dirección deportiva como la anterior han confiado en mí. Tengo 30 años y empiezo a ver las cosas de otra forma. Estoy muy involucrado en el proyecto desde el primer momento, esta renovación es una demostración de lo involucrado que estoy, queremos seguir creciendo".

Además, Adrián pretende cumplir los dos años más de contrato en Primera División. "Cuando emepzamos a hablar de este tema no podíamos pensar en lo que iba a pasar en 10 meses, obviamente quiero volver a Primera con el Málaga, pero tengo 30 años y quería plantearme otras cosas que me llenen. Tenía ganas de venir aquí, siempre me había gustado".

Y reconoce que tiene sus detractores y asume que no puede gustarle a todo el mundo. "Los inicios fueron complicados para todos. No puedo gustarle a todos, es normal, es ley de vida. Me centro mucho más en lo valorado que estoy en el club y por mis compañeros. El respaldo y el apoyo de la gente es importante y el que diga lo contrario miente. Cuando uno se siente respaladado es mucho mejor y ayude al rendimiento".



Si finaliza su nuevo contrato con el Málaga, Adrián lo hará con 32 años, aunque no quiere mirar tan a largo plazo. "Ahora hay otros objetivos más cercanos que intentar conseguir, el primero es el domingo, la gente está con ganas, va a haber un recibimiento y nos encanta, han elegido el momento perfecto".

En ese sentido, el futbolista reconoce que el duelo del domingo ante el Deportivo es un partido especial. "Cualquier partido es importante, pero viene un rival que está peleando con nosotros ahí arriba, el margen es mínimo. Es el partido de la jornada, jugamos en casa y la afición está preparada, son el jugador número 12 y tienen mucha importancia. Es un partido de 4 puntos, es importante ganar porque nos daría el golaverage y nos sabemos lo que puede pasar al final de temporada".

Por ello, quiso mandar un mensaje a la afición. "Todos a una. Cuando ellos juegan el partido, se nota. Cuando la afición anima durante todo el partido lo notamos nosotros y el rival también. El domingo seguro que es un día de esos".