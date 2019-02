El Dépor, rival temible en la Liga de los "aspirantes"

El domingo espera un partido "grande" en La Rosaleda. Frente a frente, el Málaga CF, segundo clasificado de la Liga 123, con 48 puntos, y el Deportivo de La Coruña, cuarto, con 47. Dos equipos que el curso pasado estaban en la Liga Santander y que quieren regresar a la élite por la vía rápida, este próximo verano.

Todos los partidos son importantes, pero cuando hay un rival directo por el medio, los puntos tienen un valor doble. La afición del Málaga CF se ha movilizado para crear un ambiente de Champions el próximo domingo a las 18 horas, con la visita de los gallegos. Habrá recibimiento al autobús del equipo y mucho colorido en las gradas.

Falta va a hacer porque el Deportivo es el equipo más fiable de los de la zona alta cuando hay partidos entre aspirantes a subir a Primera División. De hecho, los gallegos han ganado a todos los equipos que están ahora mismo en la zona de ascenso, menos al propio Málaga CF, con el que empataron 1-1 en el partido de la primera vuelta en Riazor. Además del equipo costasoleño, de los seis primeros solo el Albacete fue capaz de sumar ante el Dépor gracias al empate que salvó in extremis en la jornada inaugural (1-1). En cambio, en la segunda vuelta el cuadro manchego, actual líder, cayó en Riazor (2-0). También perdieron ante el Dépor el tercer clasificado, Osasuna (2-0); el quinto, el Granada, derrotado en sus dos encuentros ante los coruñeses (2-1 y 0-1); y el sexto, el Oviedo, que salió goleado de Riazor (4-0) en la jornada 13. En total, siete enfrentamientos directos del Dépor contra los de arriba, con un balance de cinco victorias, dos empates y ninguna derrota.

Números que contrastan con los del Málaga CF, que no está siendo tan contundente en los duelos directos con los aspirantes al ascenso. Los de Muñiz, en 5 partidos, suman una victoria, dos empates y dos derrotas. Los blanquiazules ganaron 2-1 al Albacete, empataron en A Coruña (1-1) y en Oviedo (0-0), mientras que perdieron 2-1 en el Sadar contra Osasuna y 0-1 en La Rosaleda frente al Granada. Un balance muy negativo si lo comparamos con el de su próximo rival.

El Deportivo llega a Málaga en una muy buena racha de resultados, sobre todo a domicilio, donde ha crecido en las últimas jornadas, como lo demuestran las dos victorias consecutivas fuera de casa en feudos tan complicados como El Molinón y el Nuevo Los Cármenes. Dos golpes sobre la mesa seguidos lejos de Riazor que refuerzan la confianza del equipo coruñés en su rendimiento como visitante, bastante gris en la primera mitad del campeonato.

Además de tres puntos vitales ante un rival directo, en juego en La Rosaleda estará también el gol average particular, ahora mismo empatado tras el reparto de puntos de la primera vuelta en Riazor.

En A Coruña preparan el partido de La Rosaleda a conciencia. Este martes, en la primera sesión de trabajo de la semana, el cuerpo técnico del Dépor, encabezado por Natxo González, dedicó hora y media de charla a sus jugadores antes de salir al césped de Abegondo para entrenarse. Todos se reunieron en el vestuario para intercambiar impresiones tras el empate del pasado sábado frente al Nástic (1-1). Esa larga charla hizo que los jugadores no saliesen al campo hasta las 12.40 horas.

El central deportivista Pablo Marí resalta la importancia del encuentro del próximo domingo en Málaga. "Es un partido clave y vamos a salir a ganar. El Málaga no nos lo va a poner fácil. Va a ser un encuentro muy bonito, competitivo hasta el final. Es un partido de los que gusta jugarlos. Es importantísimo el gol average porque nos da un pasito más allá en cuanto a los rivales directos. Nos estamos jugando muchas cosas esta semana", analizó el valenciano.

El defensa deportivista no cree que el tropiezo del pasado domingo ante el Nástic sea un episodio "para olvidar" porque "hay que analizarlo, estudiarlo y trabajar para que no vuelva a ocurrir". En todo caso, cree que el empate ante el colista no fue producto de la relajación. "El equipo estuvo con una alta intensidad en los duelos. Estuvimos atentos a las vigilancias. Si hubiéramos metido un par de ocasiones, hablaríamos de otra cosa. Más allá del resultado, que al final es lo que se ve a simple vista, yo creo que el equipo estuvo bien, que peleó hasta el final y que es la idea que tenemos que llevar cada semana", argumentó el defensa.

La pasada jornada el Dépor desperdició una nueva ocasión para auparse a los puestos de ascenso directo. No es la primera vez que le pasa, aunque Marí ve al equipo "capacitado para verse arriba". "No me preocupa. El equipo sigue ahí en la pelea, lo importante es no bajarse del carro", añadi.