Cambios a la vista en el once... y en la convocatoria

El Málaga CF vuelve a escena mañana domingo, en un partido de importante calado ante el Deportivo de La Coruña (18.00 horas), pero en el que Muñiz tiene muchas aristas para su posible once. Es más, no está ni clara su convocatoria, que ofrecerá el domingo por la mañana previsiblemente, para no dar facilidades al rival.

Y es que al buen momento físico que atraviesa la plantilla -sólo están en la enfermería Juankar, Hugo, Lacen y Miguel Torres, además de Boulahroud, que ya regresó de Marruecos-, hay que unir la recuperación tras cumplir sanción de Blanco Leschuk y de Keidi Bare. O lo que es lo mismo, dos jugadores titularísimos para el técnico asturiano hasta la fecha.

Muñiz, por lo tanto, tendrá que hacerles hueco en la citación de 18 jugadores primero, y en el once más tarde. Porque está claro que el delantero argentino será de la partida, ya que además la entrada en escena desde el inicio la pasada jornada en Majadahonda por parte de Seleznov no cubrió las expectativas. Pero más dudas hay con la inclusión de inicio del albanés. Y es que Pacheco cuajó un gran partido de inicio, Alejo sigue siendo clave, Adrián fue el héroe, N'Diaye es insustituible y Morán se ha ganado la confianza de Muñiz. Es posible que Keidi deba esperar desde el banquillo.

Pero incluso puede que haya más cambios en el once, como la entrada de nuevo de Cifu en la titularidad por Iván. Poco probable parece que Luis Hernández, que reapareció la jornada pasada, entre en la zaga, ya que de momento funciona la pareja Diego-Pau.