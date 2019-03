Los deberes del Málaga para el último tercio de la Liga 123

Hacerse fuerte en casa y no fallar ante los equipos de la parte baja, otras asignaturas. El Málaga CF consiguió en el primer tramo del curso 29 puntos, mientras que en este segundo, sólo 21.

Llega el momento de la verdad, el momento decisivo de la temporada. El último tercio del curso ya está aquí y el Málaga CF lo afronta con deberes por hacer. Tras completar un primer tercio con unas magníficas prestaciones, este segundo ha dejado algunas dudas alrededor del equipo. Todo ello pese a que el mercado invernal ha estado de por medio. Y a que el conjunto blanquiazul es el único que nunca ha abandonado la zona de, como mínimo, play off por el ascenso. Bajo esas premisas, el equipo de Muñiz debe mejorar en algunos aspectos para acabar, en junio, con el esperado ascenso a Primera.



Hace falta gol: Con sólo 29 tantos, el Málaga CF está lejos de los más goleadores de la categoría

Es evidente que el Málaga CF tiene un problema con el gol. Y desde luego, no es de ahora, ya que la suerte es que antes rentabilizaba al máximo sus goles y ahora, sin embargo, ya no ve portería con tanta asiduidad. Sin gol no hay paraíso para el Málaga, que intentó buscarlo en el mercado invernal con la llegada de Seleznov, pero que no está dando el rendimiento esperado. Blanco Leschuk lleva de sequía desde mediados de octubre y los extremos prácticamente no aportan en esa faceta. El gol, sin embargo, no llega por arte de magia. El Málaga CF se ha alejado de la portería rival y debe volver a acercase en busca de los tantos y las victorias.

Defensa: Mantener el alto nivel defensivo, clave para triunfar

Si el gol es importante, no mucho menos es no encajarlo. Siempre se ha dicho que un buen delantero te gana partidos, pero que una gran defensa gana títulos. El Málaga CF es el segundo menos goleado de la categoría. Ha ganado en rocosidad y nadie discute su poderío defensivo. Mantener su alto nivel puede ser clave, sobre todo viendo la falta de acierto de cara al marco rival.

Lesionados: La enfermería vuelve a llenarse de jugadores, a los que se espera pronto de vuelta

Las lesiones no han dejado de salpicar al Málaga CF en toda la temporada. Ahora, en el tramo decisivo, también se antoja más inoportunas que nunca. Actualmente el Málaga CF tiene a Pacheco y Adrián con relativas molestias que no son preocupantes, pero en lista de bajas de larga duración están Koné, Juankar y Miguel Torres.

La Rosaleda: El Málaga CF necesita recuperar su fortín en casa

Los tres últimos partidos como local se saldaron con empate. E incluso ha llegado a perder en este inicio de 2019 contra el Reus 0-3. Martiricos ya no es un fortín y se están escapando demasiados puntos. El Málaga CF debe volver a la senda de las victorias bajo el calor de su afición, que le ha respaldado en todo momento y que lleva pocas alegrías últimamente.

Rivales accesibles: El Málaga ha pinchado contra rivales de la parte baja, teóricos equipos inferiores

El Málaga CF no sabe jugar bien sus cartas cuando se mide a conjuntos a los que debería ganar con cierta facilidad, según dictamina la clasificación. Los blanquiazules se han dejado puntos en el camino que pueden ser vitales, como los del Reus o los que ha dejado escapar este pasado fin de semana en Córdoba. No puede volver a fallar con la parte baja.