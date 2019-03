Últimas horas para calibrar el estado de los tocados en el Málaga CF

Las últimas horas en el Málaga CF previas al choque contra Osasuna están enfocadas a conocer el estado de los tocados y de los jugadores que apuran sus opciones para llegar al duelo de este lunes a partir de las 21.00 horas en La Rosaleda.

Una novedad surgió ayer en el entrenamiento matinal, y fue las molestias de Pau Torres en el pie, que le impidieron ejercitarse con normalidad con el resto de los compañeros. Se espera, sin embargo, que pueda ser de la partida y que continúe al frente del equipo para seguir siendo el único jugador de la categoría que ha disputado todos los minutos de Liga.

Otro de los nombres propios es el de Adrián, que está mejorando de su lumbalgia y que en principio podrá jugar. Algunas dudas hay con Iván Alejo, que aún está en proceso y el tiempo llegará muy justo. Como a Pacheco, que lleva un par de semanas fuera.

Muñiz habló de estas opciones en sala de prensa. «Hay algunos jugadores que están con molestias y están aprovechando al máximo su recuperación. Están dedicando mucho ellos como el servicio médico para intentar recuperarlos cuanto antes. Y como hacemos siempre, teniendo mucha precaución porque quedan muchos partidos. Y todos que estén en las mejores condiciones».

Sobre si estarán disponibles, no se quiso mojar el técnico blanquiazul. «No sabría decir, ellos están haciendo su trabajo y están asimilando bien las cargas. No sabría decir que porcentaje pueden tener. Queda para el partido y se espera una mejora. Pero hay que evaluar los riesgos de cada uno. Pau es un golpe. Ha ido mejorando mucho durante la semana. Dentro de los jugadores con molestias esperemos que Pau no sea de los que no pueda participar. Debe jugar», dijo sobre algunos nombres propios.

La plantilla se volverá a ejercitar hoy e incluso mañana lunes, en una sesión de activación.