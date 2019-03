El Málaga CF estudia elevar una queja formal por los últimos arbitrajes

El partido contra Osasuna aún colea. Y no sólo por la derrota blanquiazul, que lo deja lejos de la zona de ascenso directo, sino por el arbitraje de Isidro Díaz de Mera, que no estuvo a la altura del encuentro y perjudicó al conjunto blanquiazul con su actuación. Una situación que parece haber colmado la paciencia de Al-Thani, que quiere elevar una queja formal a los estamentos futbolísticos.



A estas horas, en el club aún se estudia qué pasos dar, ya que no es una práctica habitual llevar a cabo este tipo de acciones. Máxime cuando el club adolece de una figura ejecutiva que se maneje el día a día con Federación y LaLiga, más allá de Joaquín Jofre, que continúa siendo asesor jurídico del club. Precisamente Jofre está en contacto con el presidente, que continúa en tierras malagueñas, para estudiar el siguiente paso a dar.



El propio presidente Al-Thani ha amanecido esta mañana de miércoles, más de 24 horas después del encuentro contra Osasuna, aún molesto con el arbitraje del último encuentro. Y lo ha mostrado a través de su altavoz favorito, el twitter. El dirigente ya se quejó públicamente tras el partido de la actuación del castellano-manchego Díaz de Mera, pero esta mañana ha reiterado su queja a la vez que exponía que "ya había queja oficial".





ya hay queja oficialhttps://t.co/OmpRzbesR5 — Abdullah N Al Thani (@ANAALThani) 13 de marzo de 2019

Ese extremo aún no ha llegado y en el club estudian el próximo paso a dar, si hacerlocomo ya han hecho recientemente otros clubes de LaLiga, aunque en Primera División y por discrepancias en la utilización del videoarbitraje.En el encuentro contra Osasuna se reclama, sobre todo, la permisividad arbitral con el rival,o los sólo 3 minutos de prolongación para finalizar el partido cuando se habían sucedido las pérdidas de tiempo. En los últimos partidos, el Málaga CF ha sufrido algunas acciones llamativas como el día del Deportivo y un claro penalti