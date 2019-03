Esperando a los fichajes de invierno

Los dos jugadores llegados del Huesca incluso aún no han debutado en partido oficial a las órdenes de Muñiz

El Málaga CF se movió en el pasado mercado invernal, cerrado hace ya mes y medio, para tratar de apuntalar su plantilla y encarar con más efectivos y competencia dentro del grupo el asalto a Primera División. Pero lo cierto es que, a día de hoy, ninguno de los cinco fichajes realizados por José Luis Pérez Caminero, director deportivo del club, han aportado ese salto de calidad esperado.

Seleznov, Erik Morán, Iván Alejo, Brezancic y Axel Werner llegaron en el mercado de enero, pero hasta la fecha su aportación ha sido escasa o nula -Brezancic y Werner aún no han debutado con la camiseta del Málaga-.

Es cierto que encontrar un mirlo blanco en el mercado invernal suele ser complicado, pero de las incorporaciones invernales del Málaga se esperaba algo más. Ninguno es titular indiscutible y el peso del equipo lo siguen llevando los jugadores que comenzaron la temporada en verano.



Seleznov

Demasiadas oportunidades y poca rentabilidad

El veterano delantero ucraniano firmó en el Málaga procedente del fútbol turco (Akhisarspor) para paliar la falta de gol del equipo de Muñiz, pero hasta la fecha su aportación ha sido nula. Llegó al equipo fuera de forma y sin ritmo de competición, y aunque está tratando de ponerse a tono a marchas forzadas, sigue sin estar a la altura de una categoría tan exigente como la Segunda División. Aún así, Muñiz no se da por vencido con él y siempre entra en sus planes. Ha disputado 8 partidos, uno de titular, aunque no ha conseguido marcar ningún gol y tampoco ha generado muchas ocasiones. Además, la afición comienza a impacientarse con él y el runrún en la grada siempre llega cada vez que salta al campo.



Erik Morán

De más a menos

El centrocampista vasco no ha tenido, hasta la fecha, la continuidad esperada. Comenzó fuerte y casi de primeras entró en los esquemas de Muñiz, que incluso adaptó el sistema para poder jugar con él con tres centrocampistas junto a Keidi Bare y N'Diaye. Pero su presencia ha ido decreciendo. Ha disputado 4 partidos, tres de ellos como titular, y aunque ha llegado en buen estado de forma no termina de hacerse un hueco. El último partido contra el Osasuna en casa se quedó sin jugar.



Iván Alejo

Fichaje estrella de invierno que debe aportar más

Su fichaje causó gran expectación entre los aficionados, pero pese a que ha jugado muchos minutos no ha sido todo lo determinante que se esperaba. Al vallisoletano no le faltan ganas y dedicación, pero le falta un punto de chispa para desequilibrar. Acumula cuatro partidos desde que llegó procedente del Getafe, pero una lesión muscular ha frenado en seco su progresión. No jugó contra Osasuna el pasado lunes, pero todo apunta a que sí estará en la convocatoria de hoy para viajar a Soria y medirse al Numancia.



Werner y Brezancic

Los últimos en llegar y aún inéditos

Fueron los últimos fichajes del Málaga en el mercado invernal, se inscribieron sobre la bocina y dentro de la operación que colocó a Juanpi en el Huesca. Un lateral izquierdo y un portero que todavía no se han estrenado con el equipo en partido oficial ni tampoco en una convocatoria. El defensa balcánico ha tenido algún problema físico, mientras que el meta argentino tiene una dura competencia con Munir y Kieszek.