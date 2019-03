Pau Torres, fuera de la lista para Soria

Juan Ramón López Muñiz ha facilitado la lista de convocados para el duelo de mañana lunes contra el Numancia, en la que finalmente no está Pau Torres. El central castellonense fue convocado por la selección sub'21 y pese a los intentos del Málaga para que retrasara su incorporación a la Rojita y así poder jugar en Soria, finalmente no ha obtenido el Ok de la Federación.

Así las cosas, sin Pau, que había jugado todos los minutos hasta la fecha, Muñiz cita a 19 hombres. Tampoco está entre los convocados Javi Ontiveros, con molestias musculares. Por su parte, regresan a la lista Iván Alejo, Lombán y el canterano Hugo.

La lista completa: Munir, Diego González, Luis Hernández, Adrián González, Blanco Leschuk, Iván Alejo, Renato Santos, Cifu, Ricca, Seleznyov, Lombán, Erik Morán, N'Diaye, Kiesezk, Mula, Iván Rodríguez, Harper, Keidi Bare y Hugo.