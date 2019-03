Muñiz alzó la voz por el agravio con Pau Torres

Sobre la falta de gol, el asturiano espera que en este último tramo el equipo recupere el olfato: «Mi confianza es total».

Juan Ramón López Muñiz, entrenador del Málaga CF, se refirió ayer en la previa del duelo ante el Numancia al agravio que en un principio había sufrido el equipo blanquiazul por la convocatoria de Pau Torres con la selección sub'21 y que le impedía jugar contra el Numancia (Muñiz concedió la rueda de prensa por la mañana y hasta última hora de ayer el club no tuvo luz verde por parte de la Federación para que el central retrasara su incorporación a la convocatoria nacional).

«Ahora mismo no puede participar. En principio es un no y no tenemos ninguna posibilidad. Hacen una convocatoria para el lunes al mediodía y él tiene que estar en Marbella, no hacen ningún tipo de excepción. No queda otro remedio que acatar la normativa y el reglamento», dijo antes de que la Federación cambiara de parecer.

«Hay una cosa buena, el equipo tiene gente preparada para competir en esa posición. No estoy preocupado en ese aspecto, pero sí que preocupa que sea una situación que te deja en desventaja en otros equipos. Todos los convocados por la sub 21 de otros equipos han podido jugar esta jornada, exceptuando el nuestro. Ya no estamos en igualdad de condiciones», continuó con su alegato.

Por ello, Muñiz no ve lógico que haya partidos de Segunda los lunes cuando hay parón de selecciones. «Tiene que haber una persona en el club que se dedique a defender los intereses de la entidad a la hora de hacer los calendarios y esas previsiones. Intentar en esas reuniones aclarar todos los perjuicios e inconvenientes que pueda recibir el club. Sería muy sencillo. Cuando hay selecciones, ya que la Segunda no para, que no haya partidos lunes o viernes».



«La Segunda es una categoría buena, se pagan traspasos, hay internacionales, máximo seguimiento por afición y medios de comunicación. Hay que poner las mejores condiciones, creo que hay que igualarla con la Primera División. Si hay parón, hay parón en Segunda. No pasa nada, se acondiciona el calendario», prosiguió Muñiz con su alegato.

Sobre el partido, el entrenador asturiano indicó que el conjunto soriano «es un equipo con unas características muy especiales en su juego», y relató con tiene «criterio con el balón, mucha posesión».

«Estamos preparados para competir por el objetivo más alto que habíamos planteado a principios de temporada -ascenso-. Los equipos que mejor se adapten y sepan son los que en la jornada 42 estarán en la parte alta de la clasificación», relató.