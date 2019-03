El Gimnástic de Tarragona, próximo rival

La próxima parada del Málaga CF le llevará a uno de los campos más accesibles de la categoría, el Nou Estadi de Tarragona. El conjunto blanquiazul abandona los lunes para volver a jugar los domingos y lo hará ante un equipo en serios problemas, candidato al descenso a Segunda B y con una diferencia abismal entre los números malaguistas y los tarragonenses.

El Nástic está peleando por la permanencia, aunque sin demasiado éxito por el momento. Y sus números son decadentes.

En esta última jornada perdió 2-0 en su visita al Carlos Tartiere de Oviedo, aunque una semana antes sorprendió al Albacete, al que ganó 1-0 con un tanto de penalti.

Con el carismático Enrique Martín en el banquillo, el Nástic ya perdió en Martiricos en la ida tras caer 2-0. No llevó excesivo peligro a la meta malaguista, pero el Málaga no abrochó la victoria final hasta el último suspiro. El malaguista Villanueva, cedido en sus filas, no será de la partida ya que ha sido llamado a filas por la selección de Venezuela. Un partido teóricamente accesible.