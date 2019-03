Kieszek: "Tenemos que poner más cojones en el campo"

«Pienso que podemos jugar un poquito más ofensivo»

Pawel Kieszek no tiene un papel protagonista en el Málaga. Ha disputado sólo tres partidos de blanquiazul y su rol, al menos de puertas para afuera, queda relegado a cuando Munir no esté. Sin embargo, el guardameta polaco no deja de ser un activo de la plantilla blanquiazul. Un veterano que conoce la categoría y que ve, desde la primera línea, cómo se están desarrollando los acontecimientos. Este fin de semana, en Tarragona, volverá a tener una oportunidad de seguir demostrando su buen hacer bajo palos, pero antes pasó por sala de prensa para dejar algunas pinceladas nada desechables de lo que le sucede al Málaga y de lo que también puede hacer el conjunto blanquiazul para salir de esta mala racha.

El guardameta polaco, que no tiene problemas con el idioma ya que lo domina a la perfección, dejó una frase con calado. «Sabemos que los resultados no son tan buenos como la gente creía y que eso no es cien por cien bueno. Toda la gente piensa que todavía es posible. Estamos a seis puntos del ascenso directo y no vamos a tirar la toalla. Tenemos que poner más cojones en el campo y seguir adelante», especificó cuestionado sobre la posible receta para el tramo final de la temporada.

Además, Kieszek atesora varias temporadas en la categoría de plata, por lo que conoce cómo se las gasta y las dificultades que puede haber. «La Segunda es muy competitiva, pero todos los equipos pueden ganar a todos. Sabemos que el partido no va a ser fácil. Tenemos que trabajar 90 minutos, no como ante Osasuna, que jugamos muy bien la primera parte y luego por un detalle encajamos un gol y bajamos la cabeza. No se puede repetir eso. Si el Nástic nos hace gol, no podemos bajar la cabeza. Tenemos que darlo todo durante los 90 minutos», escenificó el portero, que está llamado a ser titular el domingo por la baja de Munir.

«Creo que sí. Todavía no sabemos la alineación para este partido, pero tenemos que estar preparados todos, Axel, también Kellyan y yo. Munir está bien, juega muy bien. Quien juega no puede tener mucha presión sabiendo que no juegas mucho tiempo y que no es tan fácil entrar. Espero, si voy a jugar, hacerlo bien», continuó al respecto.

El portero también abogó por tener un planteamiento más ofensivo e intentar ir a por los partidos desde el principio, algo que precisamente se le achaca al equipo de Muñiz. «Las críticas es siempre bueno escucharlas. Durante el partido en La Rosaleda tenemos 20.000 entrenadores, cada uno tiene su opinión. Nuestro entrenador tiene su táctica y vamos detrás de él. Pienso que podemos jugar un poquito más ofensivo, podemos presionar un poquito más, pero las críticas son siempre buenas y tienen un poquito de razón».

Kieszek también habló de su futuro y de los diferentes escenarios que tiene abiertos. «Mi situación, para mí, es muy simple. Si el Málaga sube, tengo un año más de contrato aquí. Si el Málaga no sube y el Córdoba se salva, vuelvo al Córdoba. Si el Córdoba baja y el Málaga no sube, estoy libre. Para mí no es malo, pero estoy centrado en el Málaga en este momento. Y en estos tres meses voy a dar todo por el Málaga».

Y por último, el guardameta blanquiazul habló de los próximos compromisos que tiene el Málaga CF y de las opciones de ascenso directo que hay. «Si apañamos una buena racha, sería muy importante. Pero hay que pensar partido a partido. Ahora toca el Nàstic y luego pensaremos en el siguiente partido», apuntó Kieszek, que está llamado a ser el portero este domingo e incluso en el play off, si se juega.