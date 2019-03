El Málaga CF vuelve a mostrar su lado más solidario

Las plantillas del primer equipo del Málaga CF y del Málaga femenino mostraron su solidaridad en el día internacional de las personas con síndrome de down. Bonita iniciativa del las primeras plantillas del Málaga CF y del Málaga CF Femenino, que mostraron su apoyo en el Día Internaiconal de las Personas con Síndrome de Down llevando una calceta de cada color bajo el eslogan de esta campaña, que es #CalcetinesDesparejados. El club blanquiazul no suele ser ajeno a todos estos movimientos solidarios y en esta ocasión volvió a mostrar su mejor versión. Estas fotos que ilustran la información fueron lanzadas también por las redes sociales del club con los lemas #DíaMundialDelSíndromeDeDown #DiferenteComoTú.