Pacheco y la revolución obligatoria

El compás de espera entre partido y partido ofrece una tregua al Málaga CF, que está viviendo sus horas más duras desde que arrancó la temporada en Segunda. Sin embargo, el partido contra el Nástic de Tarragona del próximo domingo (Nou Estadi, 16.00 horas) ya ha comenzado a jugarse. La preparación y la motivación jugarán un partido decisivo donde el Málaga CF debe recuperar la senda del triunfo o, al menos, muchas de las sensaciones que ha perdido en las últimas jornadas.

La plantilla blanquiazul, que gozó el miércoles de una jornada de descanso, regresó ayer jueves al trabajo en una sesión matinal en La Rosaleda. Allí alumbró una buena noticia en el mar de nubarrones que asola al conjunto blanquiazul en las última fechas.

Y es que el pizarreño Daniel Pacheco al fin se ejercitó como uno más. Un alta que llega oportuna a tenor de las numerosas bajas que presentará el conjunto blanquiazul en Tarragona.

Pacheco sufrió hace algo más de tres semanas una lesión en los isquiotibiales de su pierna izquierda y se ha perdido, por el camino, los partidos con el Córdoba, Osasuna y Numancia. Habrá que esperar aún estos días para ver si reaparece ante el Nástic o es precipitado incluirlo. En cualquier caso, habrá estado mínimo un mes alejado de los terrenos de juego, lo que supone otro frenazo en su puesta a punto.

Del malagueño Pacheco se espera mucho y debe aportarlo en el tramo final de la temporada, donde tiene que demostrar sus galones y donde debe marcar la diferencia. Una situación que por el momento no se ha dado por una circunstancia o por otra.

Pacheco irá testando su nivel y su progresión de aquí al domingo y es previsible que entre en la convocatoria. Porque Muñiz tiene un elevado número de bajas y prepara una pequeña revolución para jugar en tierras catalanas, aunque en muchos casos será obligatoria.

Hasta siete cambios se proyectan en el once del asturiano contra los tarraconenses. Muchos cambios, demasiados, aunque la mayoría son forzados.

Y es que hay tres bajas por el 'virus FIFA' que dejan la columna vertebral muy tocada. Munir, Pau Torres y N'Diaye están con sus respectivas selecciones y han dejado al Málaga CF en una situación comprometida. Sus ausencias serán cubiertas, previsiblemente, por Kieszek y Diego González con los dos primeros, pero alguna duda más hay con la opción del sustituto de N'Diaye. Erik Morán apunta a su principal sustituto junto con Keidi Bare, pero Lacen ya lleva un par de semanas recuperado o retrasar el posicionamiento de Adrián al mediocentro es otra posibilidad, ya que eso haría apostar por dos delanteros de salida.

Iván Rodríguez también es baja por sanción, por lo que volverá Cifu al lateral derecho. El granadino no juega desde el partido con el Almería, donde los rojiblancos empataron en el último suspiro y fue señalado como uno de los culpables, como Ontiveros.

Alejo, que ya jugó en la segunda parte en Soria, podría regresar al once ante el Nástic. No se ha resentido estos días y aunque no está a su mejor nivel físico, podría entrar de inicio en la banda derecha sustituyendo a un intrascendente Renato.

En la banda izquierda, depende del nivel físico de Pacheco o incluso de Ontiveros, que también está con una microrrotura y que no está descartado del todo para Tarragona, aunque sí muy difícil. Mula tampoco cumplió en Soria y apunta a suplente.

Y arriba, Blanco Leschuk regresará al once tras el experimento fallido de Seleznov. El ucraniano, además, sigue en el dique seco tras la contusión en el antepié derecho. Menos opciones hay de que Muñiz vuelva a jugar con dos delanteros de salida, porque Harper acabó en la grada la pasada jornada.

El equipo volverá a ejercitarse esta mañana y Muñiz ofrecerá hoy la comparecencia previa al partido. Todo a la espera de novedades.