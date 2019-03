Muñiz: "Ganamos como pide la categoría"

Juan Ramón López Muñiz compareció ante los medios al término del partido en el Nou Estadi de Tarragona y tras el triunfo malaguista. El entrenador se mostró contento por el triunfo, satisfecho con el trabajo de sus jugadores y optimista de cara al futuro, al que tampoco quiere mirar más allá.

En primera instancia, el técnico se mostró satisfecho con el triunfo. "Creo que lo que tenemos que empezar a fijarnos es en los tres puntos, no pensar en el más allá. Hay que pensar en el presente. Fueron tres puntos peleados. Hay que estar satisfechos con eso. El equipo compite, hizo muy buen partido. El rival es un equipo difícil que ha cambiado y ha mejorado en los últimos meses. Se ha ganado con esfuerzo y como pide que se gane en la categoría", dijo en primera instancia.

"Estoy satisfecho porque el equipo ha jugado bien, ha tenido ocasiones, ha defendido bien. Ha tenido el control del partido y del balón. Ha hecho cosas bien. Ha conseguido tres puntos que son importantes", continuó.

El entrenador asturiano desgranó el partido. "Ha sido un partido de la categoría, apretado hasta el final. Es lo mismo que en los siete meses que llevamos. El nivel de la categoría es tremendo, muy igualado. Hay que acostumbrarse a estos partidos y a este sacrificio. Los equipos que están en la parte alta es porque compiten bien. Y hemos competido y trabajado bien para ganar".

Al técnico se le cuestionó por Pacheco y su aparición. "Bien, cuando marcas el gol de la victoria no se puede hacer mejor. A parte del gol, Pacheco aporta otras muchas situaciones. Esperemos que tenga continuidad. Es importante".

Sobre si quedó satisfecho con el juego mostrado, el técnico se quedó con el trabajo bien hecho. "Hicieron muchas cosas bien, trabajaron bien, compitieron, tuvieron el control del partido y se hicieron muchas cosas para ganar".

Los tres puntos tienen también su importancia clasificatoria, a la que no quiere mirar Muñiz. "Nos vamos a centrar en nosotros, sería muy grave pensar más allá de que hemos ganado tres puntos. El viernes tenemos otros tres puntos. Lo demás es cometer errores".

Al entrenador le cuestionaron sobre el rival. "No me esperaba un Nástic diferente. Desde enero hasta marzo el Nástic ha mejorado en juego. Ha dado una progresión importante. Me esperaba un partido difícil y complicado. Como ha hecho al Dépor y otros rivales, que lo pasaron mal. Han hecho un trabajo bueno. No sé si es justo o injusto. El partido se decide en pequeños detalles y hay que aprovecharlos. Y lo hicimos. Tuvimos ocasiones para ampliar la renta. Pero en la categoría lo justo y lo injusto no vale".

Y por último, se le preguntó por la falta de gol de los delanteros, una jornada más. "No me obsesiona. Oigo tu pregunta y casi me pongo a llorar. Todo negativo y muy malo. Al final, lo hablamos hace tiempo, siempre valoramos lo malo. Pero siempre hay cosas buenas por el camino. Yo me quedo con eso y no con lo negativo. Lo entiendo pero hay que dar más merito a lo que está haciendo el equipo. Cuando ganas es negativo porque no ganas 0-3. Si no ganas... Hay que tener tranquilidad y calma", finalizó.