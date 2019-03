El próximo rival... el Real Sporting de Gijón

El Málaga CF regresa a La Rosaleda en la jornada 32 y recibirá la visita del Real Sporting de Gijón este viernes, en el primer partido de la jornada, a partir de las 21.00 horas y con las cámaras de Gol Tv en directo. El conjunto asturiano, con el que unen varios lazos con la plantilla blanquiazul -Muñiz, el técnico del Málaga CF, es gijonés-, llegará a la cita cargado de moral tras vencer en el derbi asturiano al Real Oviedo este pasado domingo. Pero además, los rojiblancos se encuentran subidos en la cresta de la ola que otorga haber conseguido cuatro victorias consecutivas en las últimas jornadas.

Es el Sporting un equipo peligroso, que ha encontrado ahora la senda de la victoria y que quiere meterse en los puestos nobles de la clasificación. No en vano, tiene a tiro colarse en el play off, por lo que el resultado dentrá un doble valor al jugar contra un posible rival directo. En el partido de la primera vuelta los rojiblancos empataron en El Molinón (2-2) en la última jugada del partido con tanto de Carmona, que no estará en el partido al sufrir una microrrotura.