Iván Alejo: "No estoy al nivel que me gustaría, sé que puedo dar mucho más"

Iván Alejo está aún en proceso de adaptación. El centrocampista malaguista, fichaje invernal que más protagonismo está teniendo, pasó revista ayer en sala de prensa a su momento actual y también al del equipo. El vallisoletano, además, se mostró crítico con su rendimiento. «No estoy al nivel que me gustaría, me falta un poquito, pero no me centro en cómo estoy yo, sino en que el equipo gane los tres puntos. Ojalá juegue mal todos los partidos de aquí a final de temporada y el equipo sume tres puntos cada fin de semana, eso querría decir que estamos en Primera el año que viene. Me gustaría estar mejor, sé que puedo dar mucho más, pero el míster está confiando mucho en mí y me está dando muchas oportunidades. Ofensivamente no me están saliendo las cosas como me gustaría, pero estoy contento», explicó el centrocampista.



Y también habló de la necesidad de que todo el mundo reme en la misma dirección. «Tenemos que ser muy positivos todos, tanto la afición como el club porque el equipo se ha mantenido arriba durante toda la temporada, ha sido muy regular, creo que es el momento más importante de la temporada y llegamos enchufados tras ganar al Nástic. Ahora hay que ganar al Sporting. En casa tenemos que hacernos fuertes. La Rosaleda es un campo que impone a todos los rivales», dijo.