La hora de los aspirantes

La de esta noche es una de esas citas importantes, de las que marcan un antes y un después. Necesita el Málaga CF volver a ganar en casa, recuperar su aureola de equipo poderoso en La Rosaleda y, por el camino, meter algo de presión a los rivales. Porque hoy abre el conjunto blanquiazul la jornada 32 de la Liga 123 -restarán diez para la conclusión- ante un rival que viene subido en la cresta de la ola, que suma cuatro victorias consecutivas y que está dispuesto a meterse de lleno en la pelea por el ascenso. Uno de esos conjuntos que acaban la Liga en racha, crecidos, y que se convierten en aspirantes a todo. Hoy el equipo de Muñiz tiene que dar un golpe en la mesa, frenar a ese rival crecido y presentar credenciales de equipo aspirante al ascenso por la vía rápida.

Si la candidatura del Málaga CF por el ascenso directo es seria y pretende asaltar las dos primeras plazas, hoy debe ganar. No hay más historias. Como en jornadas anteriores, ya poco importa el cómo. Si no es con juego preciosista, si es con un tanto injusto e incluso ilegal en el último minuto. El resultado tiene que ser innegociable. Porque muchas de las opciones de ese ansiado ascenso directo pasan por ganar hoy viernes y volver a hacerlo el sábado siguiente, en Los Cármenes ante el Granada.

No es precisamente un rival fácil el que visita esta noche La Rosaleda. Y hay que recordar que el Málaga CF no está fino en casa. De hecho, no estaba fino en ningún lado en las últimas jornadas, pero la victoria en Tarragona levantó el ánimo de la tropa para cambiar las sensaciones. Y ahora todo es posible, incluso ganar los dos próximos compromisos.

Para la cita había abierto un debate en el malaguismo, si Muñiz debía confiar en el mismo once que ganó en Tarragona y acabó con la mala racha de una victoria en ocho partidos. No podrá ser esta noche ese extremo, ya que Jack Harper es baja por lesión. El atacante sufre una lesión fibrilar de tipo I en la cara posterior de su pierna de derecha, según anunció el club tras someterlo a pruebas diagnósticas. Su sustituto en el once saldrá de una terna entre Adrián, Pacheco y Mula.

La buena noticia, sin embargo, es que ayer ya pudieron trabajar con el grupo tanto Munir como N'Diaye, ambos en su primera sesión tras sus compromisos internacionales. Habrá que esperar hasta la jornada de hoy para saber la lista de Muñiz y, hasta aproximadamente las 20.00 horas para conocer el once definitivo del asturiano, que se mide a su ex equipo, el de su tierra donde jugó pero no ha llegado a entrenar.

Como se apuntaba al principio de estas líneas, la cita esconde un halo de importancia ya que ganar metería presión a los rivales. El Málaga CF se podría poner a un punto del Granada, que visitará al Numancia. Y a tres de Osasuna, que recibirá al Numancia. No son compromisos complejos para estos rivales, pero con presión nunca se sabe.

Por su parte, el Sporting llega a Málaga con una baja muy sensible, la de Carmona. El autor del doblete en la primera vuelta -acabó 2-2 el choque en El Molinón- no estará por lesión. Tampoco Cofi, sancionado. Y se queda fuera por decisión técnica Ivi López.