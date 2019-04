El partido más importante

Habrá cerca de 3.000 malaguistas en Los Cármenes y Pacheco al final se queda fuera.

El «Día D» para el Málaga CF ya ha llegado. Hoy, en el Nuevo Los Cármenes, la temporada tomará un nuevo sentido. O el conjunto blanquiazul entra de lleno en la lucha por la segunda plaza o se aleja casi de manera definitiva. LaLiga 123 entra en su recta final y cada partido tiene un peso decisivo en el destino de cualquier equipo. Un camino sin margen de error que comienza hoy, contra un rival directísimo como el Granada y en un partido lleno de colorido.

El derbi entre blanquiazules y rojiblancos lleva semanas en la recámara. Ambos bandos miran con optimismo al partido para sumar y para dejar tocado a un rival. Y de hecho, la parte noble del campeonato también lo hace con expectación, porque puede acalarar el panorama por la lucha por el ascenso. Por todo ello, el partido encuentra unos alicientes espectaculares. Un encuentro que es, sin duda, el más importante para el Málaga CF en lo que va de temporada.

Ambos equipos han demostrado tener una regularidad en su rendimiento a lo largo del curso. Han sido dos de los mejores conjuntos, que mejor han rendido y que mejor se han adaptado a la Liga 123. La irrupción de Osasuna, sin embargo, los ha dejado de momento con sólo una plaza para repartirse el otro vagón que viaja hasta Primera de manera directa. Y la ventaja, de momento, es nazarí. Los vecinos llevan tres puntos más y tienen, además, la ventaja del average conseguido en la primera vuelta tras el 0-1.

Deberá el equipo de Muñiz dar un paso al frente. Y es que pese a la leve mejoría mostrada ante el Sporting el pasado fin de semana, donde no materializó en goles su entrega, el partido llega en circunstancias muy similares. No están en el mejor momento ni Málaga ni Granada. El equipo de la ciudad de la Alhambra lleva tres jornadas sin conseguir el triunfo. Viene de caer en Los Pajaritos y hay cierto nerviosismo porque las cosas no terminan de salir como se esperaba.

Diego Martínez, recupera para el partido al central Germán Sánchez y al delantero Rodri Ríos, ausentes en Soria por sanción, mientras que mantendrá hasta última hora la duda del medio Ángel Montoro, que no pudo jugar por lesión ante el Numancia.

Tiene varias dudas el técnico del Granada para el ataque, ya que podría entrar de primeras Antonio Puertas, además de decidir entre Rodri y Adrián Ramos.

En el Málaga CF, sin embargo, el once parece más claro. Muñiz finalmente no pudo recuperar a Dani Pacheco. El de Pizarra ha estado entrenando con el equipo los últimos días, pero no ha llegado a tiempo la resentirse aún de su lesión. Sí ha llegado Iván Alejo, que está previsto que entre en el once de golpe.

En la convocatoria ha entrado Lombán y Lacen, aunque no tienen visos de entrar de inicio. Pau Torres y Keidi sí parece que entrarán para suplir las bajas de Diego González y Erik Morán.







La falta de gol sigue siendo el gran hándicap de este Málaga CF, que se aferra a su defensa para ser el mejor visitante de la Liga en este 2019. Sin embargo, se enfrenta contra su espejo, ya que el Granada, de similares prestaciones defensivas, es también el menos goleado de LaLiga.