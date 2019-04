Uno por uno del Granada - Málaga

ONTIVEROS

(7) El mejor del partido

El centrocampista malagueño está demostrando que está hecho de otra pasta. Está siendo el mejor en los últimos partidos del Málaga CF. Ayer se vació, no dejó de buscar la remontada y fue el único que llevó peligro en el ataque. Ayudó mucho en defensa. Acabó seco.

MUNIR

(5) Vendido

Encajó el gol nada más arrancar en un remate a bocajarro dentro del área pequeña tras bote. Poco pudo hacer ahí. Luego mostró seguridad y evitó algún gol más que otro.

IVÁN RODRÍGUEZ

(4) Superado

Le vino grande el partido. Nada más comenzar no llegó a tapar el centro de Fede Vico, de donde salió para la cabeza de Puertas. Luego no apareció. Ofensivamente no estuvo. Acabó sustituido.

LUIS HERNÁNDEZ

(4) Despistado

No tuvo el liderazgo de otras tardes y su catapulta no funcionó, algo habitual salvo por el acierto con el Sporting. Tuvo un despiste que pudo acabar con el 2-0. Arriba tuvo un tiro en un rechazo, pero flojo y mal.

PAU TORRES

(4) Disperso

No estuvo al mismo nivel que en jornadas anteriores. En el cabezazo del gol local le faltó contundencia para el despeje. Luego estuvo más nervioso de la cuenta. Y se complicó la vida en varias acciones.

RICCA

(3) En la foto

Su falta de contundencia para cerrar el remate de Puertas le hizo salir en la foto del gol. Ya anduvo más nervioso que de costumbre. Vio una amarilla y no estará en el próximo. Tuvo el empate en su cabezazo en la última jugada, pero fue flojo.

KEIDI BARE

(4) Intenso

Corrió, presionó y dio intensidad al partido. Poco que achacar a su entrega, pero sí a su aportación con el balón en los pies. Se vio superado por sus rivales. Fue sacrificado al descanso.

N'DIAYE

(1) Expulsado

No ofreció demasiado en la primera mitad y en la segunda, nada más comenzar, vio la segunda amarilla. Era una tarjeta rigurosa para una expulsión, pero tampoco debió ponérselo tan fácil al colegiado.

IVÁN ALEJO

(3) No está

Mala puesta en escena del extremo vallisoletano, que continúa en recesión. No encara, no centra bien y tampoco tiene frescura. Tuvo una buena batalla con Quini en su flanco, pero nada más. Debe aportar mucho más. Se quedó en vestuarios en el descanso.

ADRIÁN

(4) Casi desaparecido

Su primera parte fue horrenda, donde no llegó a participar ni estar en el partido. En la segunda, con la expulsión de N'Diaye, creció y tomó el mando del centro del campo. Dio sentido a muchos balones y algo de criterio. Se desfondó.

BLANCO LESCHUK

(4) Demasiado lejos

Otra vez más, todo lo que hizo siempre fue muy lejos del área. Al delantero argentino se le pide más, pero no le llegan balones decentes y no brilla por su individualismo. Estuvo muy vigilado. Intentó algún remate de cabeza sin acierto. Dio algo de oxígeno arriba, pero insuficiente.