Jony, sobre su futuro: "A ver lo que pasa al final de temporada"

Jony Rodríguez, jugador del Málaga CF cedido al Alavés y que está cuajando una gran temporada, habló en tierras vitorianas sobre su futuro. «No hay novedad porque cuando dependes de otro equipo poco se puede hacer. Está todo como lo estaba en enero», dijo en primera instancia en referencia a la posibilidad de compra por parte del conjunto vitoriano.

«Yo estoy contento aquí pero no depende al cien por cien de mí. Cuando se me comunicó que el Alavés quería hacerse con el cien por cien de mis servicios se le comentó al Málaga. Parecía que iba por buen camino. Pero a última hora no se llegó a un acuerdo. No sé por qué o por quién no se llegó al acuerdo. A esperar y a ver lo que pasa al final de temporada», continuó sobre su opción de seguir.

Y es que Jony deberá volver a Málaga para afrontar su último año de contrato. «Soy un profesional, me debo al equipo que me paga, que sería el Málaga. Y obviamente entrenaría igual de bien que lo hago aquí y me sentaría a hablar con el club porque me quedaría un año de contrato solamente. Y entonces pues le comentaría las intenciones que tengo, ellos las que tienen conmigo y a partir de ahí llegaríamos a un acuerdo».