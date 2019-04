Muñiz: "Vamos a luchar por ascender"

Juan Ramón López Muñiz ya ha dejado de lado los eufemismos. El técnico malaguista ha hablado del ascenso sin tapujos, sin miramientos e incluso con ambición. Posiblemente, por vez primera el técnico ha argumentado la batalla por subir a Primera. Y esa es sin duda una buena señal. Además, el asturiano ha calificado su trabajo en Málaga como "intachable" y también ha expresado que no ha tenido comunicación con la propiedad estos días, pero que siente el apoyo de su plantilla y su cuerpo técnico.

En primera instancia, el técnico habló de las bajas y las altas en la convocatoria. "Pacheco sigue con molestias. Harper y Erik están bien, pero Dani tiene molestias. Sale y se tiene que retirar, tendrán que hacerle más pruebas", dijo a la vez que amplió su preocupación. "Me preocupa Pacheco porque tiene algo, tiene mala sensación, tiene problemas y es importante encontrarle el problema. Quiere ayudar y ve que no está al cien por cien. Esa preocupación también tiene que ser nuestra porque es un jugador que quiere ayudar y participar, pero no está al cien por cien. El resto me preocupa que este en condiciones. Si no juega él jugarán otros. Tiene molestias en la cicatriz que tenía. Hoy ha salido a entrenar y dice que ha notado algo raro. Supongo que tendrán que hacerle alguna resonancia y verán si tiene algo afectado. Volverán a ver situaciones para ver esa molestia de donde puede proceder", comentó sobre el malagueño, que sigue de baja.

Muñiz recuperó su alegato de la complejidad de la categoría. "Es una cosa que no nos puede sorprender porque lo sabíamos desde el principio. No nos puede sorprender que veamos que sea difícil, que esté la cosa apretada, que haya igualdad. Yo el titular diría que es "Bienvenidos a Segunda". Lo demás era una fantasía. Estamos en abril y el equipo está compitiendo por ascender. Hemos tenido que competir contra el síndrome del descendido, que hay un pesimismo desde el primer día. El equipo ha competido bastante bien durante meses. Y ahora se está compitiendo por ascender en abril. Ahora hay ese pesimismo de estar cuarto, pero llevamos desde hace mucho ahí, puesto arriba o abajo. Y hay otros equipos que no están ahí. Esto es la segunda. Es lo que tiene"

Al técnico se le cuestionó sobre la buena racha del principio, si fue un engaño. "Puede que esa racha, que nos ha servido para estar aguantando ahora, puede ser que fuera un engaño, pero no es fácil. Vemos que los partidos son igualados y que hubo algunos que pudimos ganar y otros ganarlos el rival. Hemos ya ganado uno de los que nos queda, el del Reus, la cosa no está tan negra ni blanca. Pero estamos en la pelea. Hay algunos que vienen detrás y parece que ya han ascendido pero no lo han conseguido. Tenemos el síndrome de que teníamos que ascender en enero. Pero ahora pedimos el apoyo incondicional de la gente. Y nosotros haremos el resto. Que vamos a morir en el campo no hay ninguna duda. Podemos jugar mejor o peor, pero lo daremos todo".

Sobre la entrega también habló el asturiano. "Vamos a ir al mil por mil, pero la cabeza tiene que ir siempre por delante. Y eso lo veo todos los días en el trabajo. Hay veces mejor o peor, pero que este equipo curra no hay ninguna duda. No hay ningún partido que no haya pasado eso. El equipo da todo. El otro día con uno menos lo dio. Ahora toca hacerlo en casa, con presión. Y eso es lo que te va a dar el empujón final. Y ahora el que enlace una racha positiva es el que sube, y el que la tiene mala se sale".

"Hablamos de apoyo incondicional y nosotros tenemos que responder. Sería importante empezar ganando, que nos esta costando un poco. Vemos 20.000 personas en el campo, nos apoyan fueran 3.000... La afición sabe lo que nos estamos jugando y es lo máximo, ascender. Pedimos pero tenemos que dar. Y lo que vamos a dar es la última gota de sudor. Como en cada trabajo. Y en el fútbol se convive con eso. Vamos a dar todo en el campo, así estaremos mas cerca de ganar que de perder", reiteró el técnico.

Muñiz también habló de las secuelas de la derrota en Granada. "Esa situación es para todos los equipos. Con este nuevo formato de liga, 18 equipos y casi los 22 se están jugando siempre algo. Este formato ha dado muchas posibilidades a todos por ascender o por permanencia. El otro día es un golpe que te afecta. Cuando llegas el domingo antes del entrenamiento tienes que dar moral desde la realidad, que podemos competir y ganar todos los partidos. Hay que ir a cuidar ese máximo detalle y que la gente confíe en nosotros. Y de hablar de un esfuerzo máximo para luchar por el ascenso que es el objetivo que tenemos en la cabeza".

Ahora ya llega el momento decisivo. "A principios de temporada hablamos que en abril veríamos nuestro objetivo. Ahora sería ridículo decir que luchamos por la permanencia. Ahora hay equipos que están en este objetivo y no lo tenía al principio. Hay que seguir vivos, motivados y con ganas. Lo demás era fantasía, ahora ya es un hecho. De los 9 partidos que nos queda uno está ganado. Ocho para competir por estar arriba. Hubo equipos que hace 2-3 temporadas descendieron y aquí siguen. Al principio había que ver cómo frenar la caída del club, el cambio de categoría, de plantilla y de clubs... Y ver que todo estaba en orden. Ahora no lo decimos para quedar bien, ahora lo decimos con una base, que competimos por esto. Y vamos a luchar por ascender".

Al técnico se le preguntó si ha mantenido contactos con la propiedad estos días. "Conmigo no ha habido ninguna conversación de la propiedad. Supongo que ellos hablaran con otras personas, y yo hablo con esas personas. Esta semana no hubo contacto. Pero es lo normal".

Muñiz descartó un empate de salida y abogó por la victoria de salida. "Si salimos pensando en el empate, perdemos. Nos vale ir de tres en tres, a priori no nos vale el empate. Luego la jornada ya se ve".

Y también habló del rival, el Extremadura. "Ellos se vienen jugando el futuro del club, de los jugadores. Y nosotros nos jugamos mucho por un lado y ellos por otro. Ellos intentarán ganar para salir de la zona de abajo. Estamos viendo los partidos, que ahora hay muchas sorpresas. En la categoría estamos viendo la realidad. Lo otro... Yo vengo de una ciudad que es Gijón que estuvimos luchando por ligas y copas y luego estuvieron 10 años para subir. El primer año fue como aquí, pero la octava temporada se aplaudía todo. Todos los objetivos hay que ir con cabeza y pelearlos. Me espero un Extremadura que va a apurar sus opciones hasta el final".

Ante la falta de comunicación con la propiedad, al entrenador se le preguntó si se siente solo en la lucha por el ascenso. "Yo solo no me encuero porque tengo un vestuario y un cuerpo técnico que está a muerte conmigo. ¿Alguien más? Bueno, mi contacto es con Juan Rodríguez y Caminero. En el otro aspecto, supongo que ellos tendrán contacto con el propietario. Pero es igual que siempre. Cuando lo veo lo saludo y ya está, yo sé que el trabajo del entrenador es así y hay que saber llevarlo. Hay momentos que vas más arropado y otras veces, no. Sé llevarlo y no es solo ese tema aquí. Tengo el contacto y lo noto del equipo y la dirección deportiva".

El técnico también habló sobre la posibilidad de que Hicham sea de la partida. "Hay situaciones diferentes. Siempre desde que vine aquí subieron gente del filial. He vuelto y han vuelto a subir. Pero es una categoría diferente. No tengo miedo a subir a nadie. No es lo mismo jugar en Ganada que hacerlo en otro partido en Segunda B. Voy a subir a los que el equipo necesite y estén en un buen momento. La cantera, y sobre todo la del Málaga, me encanta. Y cuando tengan que jugar no habrá ningún problema".

Por último, se le cuestionó si considera que está cuestionada su figura entre la afición. "Dentro de la afición, si vienen 25.000, habrá gente que sí me apoya y gente que no. Nadie puede tener a todo el mundo a favor. Es algo que hay que asumir. Desde que empece de entrenador tengo claro que hay que tener profesionalidad y dedicación. Y en Málaga me siento muy orgulloso de lo que hice aquí antes y ahora. Mi trabajo es intachable. Si temes lo que pueda pasar cuando pase un partido, pues puede pasar todo en cualquier momento del día. Yo no pienso lo que me puede pasar en cualquier momento".