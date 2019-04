El calvario de Pacheco continúa

Dani Pacheco no está teniendo un año sencillo. El pizarreño, en el que tenía que ser su gran año de regreso a casa, no termina de arrancar. De hecho, no lo ha hecho desde que arrancó la temporada. Y ahora, una lesión que no ha terminado de cerrarse le trae de cabeza.

El centrocampista tuvo que para de nuevo ayer, pese a que el jueves se había reintegrado al grupo. Y las noticias no son esperanzadoras. Ya le ha sucedido en varias ocasiones que reaparece en las sesiones de trabajo, pero se resiente de unas molestias. Dani sufrió en febrero una rotura a nivel de la musculatura isquiotibial de su pierna izquierda. Y no se ha terminado de recuperar del todo.

«Dani tiene molestias. Sale y se tiene que retirar, tendrán que hacerle más pruebas», dijo Muñiz en sala de prensa ayer. «Me preocupa Pacheco porque tiene algo, tiene mala sensación, tiene problemas y es importante encontrarle el problema. Quiere ayudar y ve que no está al cien por cien. Esa preocupación también tiene que ser nuestra porque es un jugador que quiere ayudar y participar, pero no está al cien por cien. El resto me preocupa que este en condiciones. Si no juega él jugarán otros. Tiene molestias en la cicatriz que tenía. Hoy -por ayer- ha salido a entrenar y dice que ha notado algo raro. Supongo que tendrán que hacerle alguna resonancia y verán si tiene algo afectado. Volverán a ver situaciones para ver esa molestia de donde puede proceder», comentó sobre el malagueño.