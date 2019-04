Muñiz: "Es difícil ser optimistas, pero hay que serlo"

Juan Ramón López Muñiz ha comparecido en sala de prensa para mostrar su tristeza por la derrota y para apelar al trabajo y la confianza en su plantilla. La situación se ha vuelto complicada para el entrenador blanquiazul, que lamenta comenzar perdiendo los últimos partidos y también los resultados. El técnico no ha valorado su futuro y se agarra al trabajo.

"Es un golpe duro porque era el momento para engancharnos. Momentos que tienes que vivir y que tienes que superar. Cuando la vida pone estas dificultades tienes que superarlas, tienes que poner trabajo, ilusión y optimismo. Y seguir adelante", argumentó en primera instancia el técnico.

"Tienes que seguir trabajando y haciendo lo que estimas oportuno y con la máxima dedicación. Es un momento difícil y tenemos que intentar superarlo. Nunca se sabe si es el peor momento del curso. Pero la situación en pretemporada lo era, luego el inicio fue bueno y la temporada tiene estas situaciones. Hay que intentar en el momento difícil salir de él. No me gusta lamentarme y sí seguir trabajando. No me gusta venir a llorar", continuó sobre la situación que rodea al equipo y a su figura.

El entrenador quiso argumentar alguna situación para ser optimistas. "Hoy lógicamente después de una derrota en casa contra un rival que se estaba jugando algo importante pero diferente a nosotros es difícil ser optimistas, pero hay que serlo. Pero hay que mirar donde está el club. Siendo difícil no podemos pensar que no se puede conseguir. No podemos decir que es nuestro mejor momento de la temporada, en cuanto a juego y situaciones no lo veo muy diferente, pero en resultados, sí. Siempre empezamos por detrás en el marcador y nos cuesta. El equipo ha dado muestras de ser optimistas. Hay que conseguir una victoria para ser más optimistas. Mañana seguro que sale el sol. Siempre sale".

A Muñiz también se le preguntó si tiene alguna conversación pendiente con la propiedad. "No tengo ninguna conversación con la directiva". Y seguido, si teme sobre su futuro. "Trabajamos con la máxima honradez y profesionalidad. A veces los resultados acompañan y otras, no. Y confiamos mucho en la plantilla que tenemos".

El asturiano explicó porqué cambia el equipo su puesta en escena cuando encaja gol. "El equipo no empieza mal pero empieza por detrás en el marcador. Una falta y nos hacen gol. Luego llegan situaciones y vas en contra del marcador y dependes mucho del rival. La diferencia del principio al minuto 20 es que vas por detrás, entra nerviosismo en muchas situaciones. Vas con más riesgo. Y ese riesgo se asume desde pronto en los últimos partidos. Tienes que ir adaptándote".

"Yo no valoro la situación de que me echen. Yo vengo y trabajo", explicó.

El Málaga ha vuelto a perder con Extremadura, como en la primera vuelta, lo que deja un poso de estancamiento. "No tiene nada que ver el Málaga repita resultados y que se quede estancado. Son jornadas y puntos. Situaciones de moral y de estado anímico. Muchas situaciones en este momento. Ahora es cuando más juntos tenemos que estar. Confío plenamente en la plantilla y en la los jugadores".

"Lo que más me preocupa son los puntos y la clasificación. Sé como entrenan y nuestras posibilidades. Ahora y al principio de la temporada. Al final, justo o no, se valora por nuestra clasificación", reiteró.

Por último, se le preguntó sobre los fichajes invernales y su poca aportación, aunque no se mojó. "Yo no voy a analizar situaciones particulares. No es el momento ni la forma. Hay que mantener la tranquilidad y digo que confío plenamente en la plantilla".