Al Thani insinúa la destitución de Muñiz

El presidente del Málaga, el jeque Abdullah Al Thani, insinuó este sábado, tras la derrota del equipo malagueño ante el Extremadura (1-2) en La Rosaleda en la jornada 34 de la Liga 1/2/3, la inminente destitución del entrenador Juan Ramón Muñiz.

Al Thani, escribió en su cuenta de Twitter "pronto fuera" con un emoticono de una puerta y una flecha de salida, seguido de un mensaje en el que comentó que lo sucedido "es muy malo para todos. Lo intento, pero sucede algo que no es normal en absoluto. Confío en nuestros jugadores y lucharán por este color azul".

<blockquote class="twitter-tweet" data-partner="tweetdeck"><p lang="en" dir="ltr">It's very bad for everyone , <br>Soon ??????out <br>I try a lot but something not normal at all I do not understand <br>I trust our players and they will fight for this color blue and white</p>— Abdullah N Al Thani (@ANAALThani) <a href="https://twitter.com/ANAALThani/status/1117100788386541568?ref_src=twsrc%5Etfw">April 13, 2019</a></blockquote>

El Málaga con la derrota ante el conjunto extremeño lleva seis partidos sin ganar como local, que le ha distanciado de los dos primeros lugares, al situarse momentáneamente cuarto con 55 puntos, a nueve puntos del Osasuna, líder y, a seis del Granada, segundo.