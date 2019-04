Uno por uno del Málaga - Extremadura

MULA

(7) El mejor del partido

Fue el más activo y también el que más peligro llevó a la meta de Casto. Empezó en la banda y acabó de mediocentro. Tuvo varios lanzamientos a puerta que llevaron mucho peligro. Potente disparo, vertical e intenso en su juego.

MUNIR

(2) Nervioso

Falló en el primer gol, que no salió a despejar un balón que era suyo. Y a partir de ahí se mostró nervioso en sus acciones. Malas y tardías salidas, balones que atinaba a despejar bien. Tuvo alguna parada buena, como a un cabezazo de Zarfino.

CIFU

(6) Aire fresco

Volvió a la titularidad después de mucho tiempo y le dio otro aire al equipo en ataque. En defensa tiene carencias, pero arriba mostró versatilidad. Evidentemente no tanta como un extremo, pero llegó, centró y creó peligro. Puso el centro del gol del empate.

LUIS HERNÁNDEZ

(4) Sin catapulta

No fue su mejor día. Y aunque estuvo atento en defensa, no fue expeditivo como otras veces. Su saque de banda lejano llevó peligro, pero no fue suficiente. Tuvo un tiro al final del partido desde la frontal que salió desviado.

PAU TORRES

(4) Superado

Ortuño y, sobre todo Kike Márquez, le crearon muchos problemas. No tuvo claridad para sacar el balón como otras veces. No estuvo tampoco acertado en el remate arriba.

DIEGO GONZÁLEZ

(5) Sufrió

Tuvo trabajo. Aunque debió aportar más por su banda en facetas ofensivas. Atrás estuvo rápido y atento. Algo impreciso por momentos.

ERIK MORÁN

(2) Mal

Nervioso e impreciso. No acertó en llevar la manija del equipo y fue sustituido en el descanso. No está dando el nivel esperado y el equipo no mejora con él en el campo.

LACEN

(4) Luchador

Por ganas e ímpetu no fue. El veterano mediocentro se vació, aunque no siempre con acierto. Estuvo impreciso en la creación. Batalló, pero poco más.

ONTIVEROS

(4) Cansado

El malagueño trabajó mucho, demasiado. Y le faltó frescura en sus piernas en los metros finales. Tuvo alguna que otra jugada y combinación, pero no fue su tarde. Poco que reprocharle, que también se vació.

ADRIÁN

(3) Gris

Volvió a pasar completamente inadvertido en la primera parte, donde no aportó nada en ataque. Mejoró levemente en la segunda parte. Se vació completamente, pero hace falta más poso futbolístico en sus botas.

BLANCO LESCHUK

(6) Gol

Volvió a marcar y es lo mínimo que se le puede exigir. Se le vio por momentos lejos del área, lo que es reprochable. Estuvo entonado pero mal acompañado.

Desde el banquillo

Harper (3) No está físicamente. Quizás sus problemas físicos le lastren, pero se le vio muy lejos del nivel mínimo para jugar.

Hicham (6) Estuvo poco rato sobre el césped pero dejó algunos detalles interesantes. Recordó al Hicham de principio de curso. Puede ayudar en el futuro.

Renato (sc) Entró demasiado tarde y sólo tuvo tiempo para lanzar una falta que casi marca.