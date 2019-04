El Málaga ultima la llegada de Víctor Sánchez para ser el sustituto de Muñiz

Ya existe un principio de acuerdo para que Sánchez del Amo sea hoy de forma oficial el sustituto del asturiano e incluso pueda dirigir el entrenamiento de esta tarde.

Juan Ramón López Muñiz ya es historia en el Málaga CF. El entrenador asturiano ya sabía desde la noche del sábado que no iba a seguir como técnico del equipo blanquiazul. El director deportivo, José Luis Pérez Caminero, fue el encargado de comunicarle al asturiano que su etapa al frente del Málaga CF había llegado a su fin. Hoy mismo se espera el anuncio de que Víctor Sánchez del Amo sea su sustituto por lo que resta de temporada y una más, en caso de ascenso. El madrileño incluso podría dirigir esta misma tarde la sesión de entrenamiento del equipo.

A media tarde de ayer, Domingo de Ramos, el club hizo oficial la salida de Muñiz a través de un comunicado en su página web. «La entidad destituye en su cargo de primer entrenador a Muñiz, que deja sus funciones en el club quedando desvinculado en plena disputa de la 34ª jornada de LaLiga 1|2|3, en la que el Málaga CF perdió en La Rosaleda por 1-2 frente al Extremadura UD. Juan Ramón Muñiz cierra su cuarta etapa en la entidad de Martiricos, tras su periplo como segundo entrenador en Primera División (2003/04), máximo responsable técnico y director deportivo en la división de plata (2006-08), entrenador en Primera (2009/10) y, de nuevo, en la actual Liga 1|2|3 (2018/19). El club desea mucha suerte a Muñiz en su futuro profesional, agradeciendo su trabajo, humildad y dedicación al frente del banquillo malaguista», reza el comunicado de la entidad de Martiricos.

Muñiz estaba sentenciado desde que el colegiado pitó el sábado al filo de las seis de la tarde el final del Málaga CF 1- Extremadura 2. Era entonces solo cuestión de horas que se anunciara su despido, como se informó ayer en la web de La Opinión de Málaga.

Muñiz llevaba varias semanas en la cuerda floja, resistiendo a una situación límite que el cuadro de Almendralejo acabó por dinamitar con un triunfo que encendió a La Rosaleda, al propio director deportivo y el jeque Al-Thani, que con la poca delicadeza que acostumbra dejó entrever nada más que acabó el partido que la marcha de Muñiz era inminente. «Esto es muy malo para todos. Pronto, (iconos de una puerta y un dedo que la señala) fuera», especificó el catarí en su cuenta de Twitter.

Por si el ambiente estaba poco enrarecido, la Federación de Peñas Malaguistas echó más leña al fuego instando por carta al entrenador a presentar su dimisión tras el choque frente a los extremeños. «Sr. Muñiz, desde la Federación de Peñas Malaguistas, nos dirigimos a usted como entrenador del Málaga C.F. y no, por supuesto, a la persona de Don Juan Ramón López Muñiz que nos merece el máximo de los respetos. Pensamos que la nave malaguista, que usted dirige, lleva mucho tiempo a la deriva y no debe seguir en sus manos, ni un segundo más. No piense que esta carta es fruto del «calentón» de la derrota ante el Extremadura sino todo lo contrario, pues es mucho el tiempo que nuestra única misión ha sido el apoyo incondicional a nuestros colores y así va a seguir siendo», aseguraba en su primer párrafo el texto. En definitiva, una situación insostenible con demasiados frentes abiertos que ha acabado con el proyecto de Muñiz en Málaga.

La salida de Muñiz llega una semana después de que el jeque le hiciera principal responsable de la derrota 1-0 ante el Granada CF. También, después de que su relación con Caminero se haya deteriorado en las últimas semanas, al mismo tiempo que con la propiedad e incluso con parte de la plantilla, que no estaba de acuerdo con los planteamientos tácticos del entrenador. Muñiz se fue quedando solo hasta que este Domingo de Ramos llegó su sentencia.

Víctor Sánchez llegará hoy



La salida de Muñiz llevará consigo la llegada de un nuevo técnico que el club pretende anunciar este mismo lunes y que salvo sorpresa será Víctor Sánchez del Amo, extécnico del Deportivo, Real Betis y Olympiacos, entre otros.

El madrileño, que fue asistente del extécnico malaguista Miguel González «Míchel» en el Getafe y en el Sevilla, tiene un perfil de entrenador ofensivo y que no especula que ha convencido a la dirección deportiva para cambiar la dinámica del Málaga CF en este esprint final de la temporada.

La idea del Málaga CF es cerrar hoy los últimos flecos (anoche se hablaba ya de principio de acuerdo entre club y entrenador) para que se ponga al mando del equipo esta misma tarde y prepare así la cita del próximo viernes, en el campo del Alcorcón, en la que habrá 3 puntos en juego importantísimos para mantener intactas las opciones de ascenso vía play off. Podría haber incluso presentación oficial durante este Lunes Santo.

Caminero trabajaba con una amplia lista de candidatos que se han ofrecido durante las últimas semanas como alternativa a Muñiz, que lleva en la cuerda floja varias jornadas. Incluso la semana pasada ya tuvieron un primer acercamiento Caminero y Víctor en Madrid, que ahora parece ya es definitivo.