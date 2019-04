Víctor Sánchez del Amo: "El Málaga tiene potencial para ganar los 8 partidos que faltan de Liga"

Víctor Sánchez del Amo tuvo su primera comparecencia con los medios apenas 24 horas después de aterrizar en Málaga para hacerse cargo del equipo blanquiazul, con el objetivo de liderar el reto de ascender a Primera División este próximo verano. El técnico madrileño habló siempre en primera persona del plural, en nombre de su staff técnico. Se mostró feliz por su desembarco en el club de Martiricos, analizó la actual situación del equipo y habló del futuro inmediato, con 8 jornadas antes del final de la Liga en las que está convencido de que se pueden ganar todos los partidos.

El madrileño, décimo entrenador de la "era Al-Thani", pasó revista a la actualidad del equipo en cada apartado por el que fue cuestionado por la prensa.



Cambio de entrenador

"Estas situaciones no son nuevas en el mundo del fútbol. Los cambios de entrenador durante la temporada me han pasado a mí y a todos los equipos. Los jugadores están habituados a esto. Siempre que hay un cambio se ve que no es necesario tocar ninguna tecla porque ellos están muy motivados y enchufados ante la nueva situación que se da. Es un grupo muy positivo, hay buen ambiente, optimismo e ilusión para afrontar lo que nosotros les hemos propuesto: una Liga de 8 partidos. Una Liga nueva en la que ya hay un partido ganado y estamos convencidos que el potencial de la plantilla es para ganar los 7 partidos restantes. Creemos en el potencial de los jugadores y por eso estamos aquí. Es un reto que para nosotros es ilusionante. Es una oportunidad fantástica del Málaga para volver a Primera División. Tenemos la suerte y el privilegio que hemos sido los elegidos para intentarlo".



Objetivo

"Los cambios son para buscar algo diferente y tratar que sea mejor. Nuestra idea es muy sencilla y se la hemos dicho a los jugadores: ayudarles a que den la mejor versión de sí mismos. Vamos a tratarles de meterles en la cabeza que tienen potencial para llegar al ascenso directo. Vamos a ir a por los 7 partidos. Vamos a ser valientes. Creemos en su potencial. En lo individual y en lo colectivo. Tenía ofertas interesantes en el extranjero, pero he firmado con el Málaga hasta final de temporada porque creo en la plantilla".



Análisis de la situación del equipo

"Nuestro análisis lo tenemos claro y desde el lunes estamos trabajando en cómo mejorar al equipo en todos los aspectos. Siempre hay margen de mejora y se lo hemos transmitido a los jugadores. Un mensaje de hambre para las cosas que se hacen bien, mejorarlas; y de humildad para las cosas que no se hacen bien. En defensa los números son buenos, pero se puede mejorar y vamos a trabajar para ello. Y en ataque, igual. Quiero que el equipo sea capaz de manejar todas las situaciones: atacar de diferentes maneras y defender en todas las situaciones que se den en los partidos".



Aspecto moral y anímico

"Le doy mucho valor al aspecto mental y emocional de los jugadores tanto en lo individual como en lo colectivo. A las personas cualquier estímulo externo nos provocan reaciones. Eso hay que trabajarlo para canalizarlo hacia un estado de ánimo que nos haga rendir más y mejor. Cuando estemos bien, seguiremos trabajando para estar mejor".



Once tipo

"Cada vez que hay un cambio de entrenador se reactiva el ordenador de todos los jugadores. Todos los jugadores parten con las mismas posibilidades. Otro de los mensajes que les hemos dado a los jugadores es que dentro de los roles de cada uno, si juegan más o menos o tienen un mayor o menor rol, es para nosotros vital jugar con todos los jugadores. Queremos que se sientan todos protagonistas. Los que juegan, los que van convocados e incluso los que se quedan fuera".



Sistema de juego

"Lo más importante son los jugadores. Queremos evaluar todos los sistemas de juego para ver cuál es el mejor que se puede adaptar al perfil de la plantilla. Ahora hay que adaptarse a lo que hay porque no podemos fichar jugadores, como me pasó en mi carrera en el Deportivo o en el Betis. Hay que elegir el modelo de juego que creemos mejor para los jugadores que tenemos. Los jugadores siempre tienen que estar por delante y nosotros ver qué es lo mejor para la plantilla".

Dos años sin entrenar

"Sin duda he cambiado en este tiempo sin entrenar. Las experiencias de la vida se analizan y se evalúan para seguir creciendo. Las cosas que pasan no son mejores ni peores, son necesarias. Crecer y aprender es algo que tenemos que hacer".

Koke Contreras y Míchel

"Para mí tener a Koke Contreras en mi cuerpo técnico me alegra profesional y personalmente. Fuimos compañeros en el Real Madrid y mantenemos una buena relación desde hace tiempo. Es un tipo excepcional. Es una gran ayuda para el equipo desde la parcela de entrenador de porteros y por el icono que es del malaguismo. Tiene capacidad para tirar del carro. Con Míchel no he hablado, pero si con Adrián, que es un buque insignia del equipo. Hemos hablado con él porque entendemos que es un jugador importantísimo en el equipo en todos los aspectos. Queremos que siga siéndolo y ayudarle para potenciarlo todavía más".

Seis entrenadores en menos de tres temporadas

"Me he criado en el Real Madrid y la máxima exigencia siempre la he tenido alrededor de mí a todos los niveles. Tantos cambios de entrenador es algo muy frecuente en España y en otras Ligas. No me gusta y de hecho cuando se deja trabajar al entrenador, a esos equipos les suele ir bien. Pero ahora lo que manda es lo cortoplacista".

Afición del Málaga CF

"He jugado contra el Málaga como jugador y como entrenador y la afición da un empuje y los equipos rivales lo notan y ha sido siempre una ayuda para que el Málaga CF dé un rendimiento mayor. No hay que pedir nada a la afición porque eso lo tienen en su ADN, lo que tenemos nosotros es que darle los ingredientes a la afición para que eso salga de manera natural".

Liga 123

"La categoría tiene mucha igualdad entre varios equipos. Es la diferencia entre Primera y Segunda, que en la Liga Santander hay mayor disparidad de presupuestos. Esto en Segunda no pasa. La ventaja de los que descienden no es tan grande como para marcar unas diferencias abismales. Es interesante, pero hay grandes clubes en Segunda y la metodoloigía de trabajo puede acortar diferencias respecto a los potenciales económicos de unos y otros. Pero al final el fútbol es el mismo, con todos los tópicos: once contra once".

Filial

"Trabajamos de la mano con la dirección deportiva para estar cerca con la cantera. Siempre he tirado de jugadores filiales e incluso juveniles en mis antiguos equipos. Si demuestras entrenando con el primer equipo que tienes capacidad, las puertas están abiertas".

Resto de cuerpo técnico

"Siempre hablo en primera persona del plural. No entiendo este trabajo si no es en equipo. David Onega será el segundo entrenador, Nacho Oria como preparador físico y Carlos Morales, analista y asistente. Compartimos todo el trabajo, cada una con su área correspondiente. Contamos con Enrique Ruiz, Koke Contreras y todo el departamente que hay de scouting, con José Antonio Caparrós "Capa", fisioterapeutas y el equipo de la dirección deportiva. Nos ha encantado que haya una sala fantástica común para trabajar. Ya la estamos utilizando. No nos gustan los despachos. Trabajando todos juntos, seguro que encontraremos mejores soluciones".



Otras ofertas y duración del contrato

"Lo único en nuestra cabeza es lograr el objetivo de los 8 partidos. Estamos convencidos de poder lograr el objetivo. Y si eso pasa estaremos encantados las dos partes para continuar y buscar un proyecto en Primera a largo plazo. Entiendo que no va a haber ningún problema en ese sentido. De las cosas de contrato prefiero no hablar porque no me compete".

Miguel Torres

"Para nosoros, parte de cero como los demás. El rendimiento que demuestre en el día a día será el que utilizaremos para tomas decisiones. Lo he visto bien y muy motivado porque se abre una nueva situación para él. Lo conozco y me alegro de verlo bien, al cien por cien físicamente. Su experiencia y calidad debe de ser para aportar muchas cosas al equipo".

Muñiz

"No he hablado con Muñiz"

Qué le han dicho los jugadores

"Ellos transmiten que creen en el objetivo que tenemos por delante. Nuestra presentación fue muy sencilla: les dijimos que creemos en ellos. Y estamos recibiendo ese feel back y eso para nosotros es muy importantes. El objetivo es alcanzable y vamos a trabajar para lograrlo. A partir de ahí hay que enfocar cada partido. Ya estamos trabajando tácticamente para preparar la visita del viernes al Alcorcón".