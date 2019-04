Recuperar el gol, el objetivo principal de Víctor

Ayer, sesión de mucho balón.

Posiblemente sea el principal caballo de batalla del Málaga CF y uno de los detonantes en la destitución de Muñiz: la falta de gol. Marcar en el fútbol no es fácil. Y casi siempre el gol cuesta caro. Pero el conjunto blanquiazul necesita cambiar su números, que lo alejan de ser un equipo aspirante a ascender y lo colocan como uno que lucha por la permanencia.

Pese a que la rentabilidad goleadora del Málaga CF de Muñiz ha sido máxima, en las últimas fechas la falta de gol está siendo un lastre. El equipo no tiene el caudal ofensivo para generar ocasiones de gol y con sólo 34 goles a favor, es el cuarto menos goleador de LaLiga 123, si evidentemente no se tiene en cuenta al Reus.

Uno de los primeros trabajos a los que deberá hacer frente Víctor Sánchez del Amo en el Málaga CF es cambiar el inofensivo ataque blanquiazul. No tiene pegada y no tiene gol. Y sólo aumentando el volumen de ocasiones, además de intentar que sean de calidad, podrá cambiarse esos registros.

Y es que Blanco Leschuk, el goleador, no está discutido en este Málaga CF porque no hay prácticamente nadie más para ocupar su sitio. Habrá que ver el rol que tiene Seleznov en el nuevo Málaga CF -vino bajo la confianza de Muñiz, que lo conocía de su etapa en el Dnipro ucraniano-. Pero de momento el delantero «invernal» no está y casi ni se le espera. Tampoco está al nivel Harper, que parece aún renqueante de su lesión. Y Koné sigue convaleciente.

La «solución» puede llegar por el cambio de sistema o por darle protagonismo a los centrocampistas. Los extremos pueden jugar un papel fundamental en esta reconquista del gol.

Por el momento, en la sesión de ayer Víctor premió el trabajo con balón. Intentará el técnico que su equipo sea protagonista y pretende salir desde el principio a ganar

los partidos, como dijo en su presentación. El madrileño trabajó aspectos tácticos y de estrategia en clave AD Alcorcón.