Víctor: "Para nosotros no es una final, son siete"

"Nos ha dado tiempo a trabajar", dice

Víctor Sánchez del Amo, en su primera comparecencia previa a un partido, ha mostrado un discurso más ambicioso que su predecesor y ha expuesto algunos argumentos que invitan a pensar que el Málaga CF saldrá de inicio a por el partido.

El técnico abordó diferentes temas de actualidad en su comparecencia pública antes de medirse al Alcorcón. «Tres puntos que queremos, no miramos más. Final no es, porque es cuando no hay nada más y de ahí sale un campeón. A nosotros nos queda un camino que recorrer en las ocho jornadas que quedan y en los siete partidos que tenemos pendientes, y vamos a ir a por todos. Entonces tendríamos que hablar de siete finales, no de una, y hay que tener en cuenta las siete. Estamos centrados en el partido, y vamos a por esos tres puntos», explicó el técnico madrileño en primera instancia.

Al entrenador malaguista, que se puso a las órdenes del equipo el lunes, parece haberle dado tiempo a entrenar sus directrices. «Lo hemos trabajado, los jugadores han tenido una atención fantástica y una disposición al trabajo fenomenal. Ha habido muy poquito tiempo para preparar cuando se dan estas circunstancias de cambio, pero estamos muy satisfechos todo el cuerpo técnico con el trabajo de los jugadores, la actitud, la predisposición, el esfuerzo y la atención, y nos ha dado tiempo de preparar todo lo que queríamos. A medida que tengamos más tiempo, seguro que vamos a poder ir alcanzando mucho mejor dominio de todos los conceptos que queremos cambiar».

Víctor también habló sobre si se podrán ver ya algunos detalles del equipo que espera. «Cuando juguemos el primer partido veréis cosas nuevas. Estamos compitiendo, y estaría encantado de dar pistas, pero públicamente le damos información al rival. Lo tenemos muy claro, se compiten con tantos detalles que el factor sorpresa lo tratamos de aprovechar siempre. A nosotros tampoco nos dan información los rivales. Queremos aprovechar todas las cualidades, en saques de banda, balón parado, córners... Buscamos variedad para tener el factor sorpresa y no ser previsibles. Nos gusta la capacidad de ser imprevisibles, y para ello tenemos que contar con las virtudes de todos los jugadores», explicó.

El entrenador también habló sobre el rival. «Hemos preparado el partido muy enfocados de tratar de darles importancia a nuestros jugadores, pero en el análisis que hemos hecho del rival hemos encontrado un equipo que, lejos de la irregularidad de resultados, tiene un modelo muy claro y definido, tiene capacidad para jugar, con jugadores con desequilibrio. A pesar de los resultados, que no están siendo muy positivos, vienen de ganar fuera pero en casa les está costando más. Tienen un modelo muy claro, que hemos analizado y vamos a intentar de explotar las debilidades, y que las fortalezas que tienen no lo sean», finalizó el entrenador blanquiazul, que se estrena hoy viernes.