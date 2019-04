Debate: ¿Aspira el Málaga al ascenso directo a Primera?

El Málaga CF y el malaguismo han recuperado la ilusión. El triunfo por 1-4 en Alcorcón ha marcado un antes y un después, unido al cambio en el banquillo. Juan Ramón López Muñiz dejó su puesto en el banquillo blanquiazul a Víctor Sánchez del Amo. El equipo ofreció otra propuesta. Adelantó la presión, dio más libertad a las alas, se asoció más y mejor y goleó al equipo madrileño. No había anotado el Málaga CF cuatro goles en toda la temporada, y el triunfo y las formas en las que se produjo han levantado de nuevo la moral de la afición.

El Málaga, eso sí, no ha podido adelantar posiciones, porque sus rivales directos vencieron. El cuadro de Martiricos sigue sexto en la clasificación, con 58 puntos, y se encuentra a seis de Albacete y Granada. Hay que recordar que los dos mejores de Segunda suben directamente y que del tercero al sexto se juegan dos play off, jugándose una única plaza. Por delante siguen el Cádiz (59) y Mallorca (58), próximos rivales.

'Sí, el ascenso directo es un objetivo', por Emilio Fernández

Matemáticas Con 21 puntos en juego es de cobardes no ir a por el ascenso directo

Víctor Sánchez dijo en la rueda de prensa de su presentación como entrenador blanquiazul que el Málaga CF puede ganar todos los partidos que quedan de la Liga 123. Y tras ver lo de Alcorcón, yo creo que hay que ser optimistas y, sobre todo, valientes. Es verdad que hay seis puntos de desventaja con Granada y Albacete, pero con 21 en juego (tres de ellos asegurados contra el Reus), ¿por qué no apostar por el ascenso directo?

Mucha igualdad Los rivales directos también están sufriendo para sumar puntos en sus partidos

La Liga 123 está muy loca. El Málaga lleva dos meses sin ganar en casa y sumando muy pocos puntos, pero se ha mantenido siempre entre los seis primeros. ¿Por qué? Muy sencillo, porque sus rivales directos fallan también un partido sí y otro también. Hay veces que parece que nadie quiere ascender. Por eso, si el Málaga CF es capaz de coger una buena racha de tres-cuatro partidos ganados, el objetivo estará muy cerca.

Filosofía de final de temporada La mejor receta es ir partido a partido y no echar cuentas

Visto lo visto en esta categoría de plata del fútbol español, lo mejor es centrarse en el siguiente partido y olvidarse del resto de rivales. El Málaga ganó en Alcorcón y su único objetivo ahora mismo debe ser el RCD Mallorca. El siguiente rival no importa hasta la noche del sábado. Creo que es lo mejor.

'No, centrémonos en el play off', por Rafael M. Guerra

Tren perdido Dejó pasar el tren del ascenso directo en los 2 últimos meses por su mala racha en casa

El Málaga, mucho me temo, dejó pasar desgraciadamente el tren del ascenso directo. Y ahora debe mirar únicamente al play off. La racha blanquiazul en los dos últimos meses le ha impedido estar con los mejores. Albacete y Granada se encuentran a seis puntos. Son dos partidos, y el average con los nazaríes. Es imposible aspirar al ascenso directo viendo en el calendario que los malaguistas no ganan un puñetero partido en La Rosaleda desde hace tres meses.

Mirar para abajo Jornada propicia y ahora, a seguir aumentando las distancias

El Málaga ha de mirar hacia abajo, en vez de hacia arriba. Y esta última jornada ha sido formidable para sus intereses. A la magnífica exhibición ofrecida en Alcorcón se unió que el Deportivo (54 puntos) perdió. Y que Sporting y Oviedo, ambos con 53, sólo empataron. En La Coruña, además, hay guerra civil, con la dimisión del consejo de administración en bloque con su presidente a la cabeza.

Mallorca y Cádiz Los dos próximos rivales marcarán las aspiraciones

El Málaga ha de centrar sus objetivos en ser tercero, si descabalga Albacete o Granada (hay un duelo directo entre ambos en la jornada 39). Lo que toca es intentar tener el partido de vuelta en La Rosaleda en el primer cruce. Los dos próximos encuentros van a ser letales. El Málaga recibe al Mallorca y viaja después a Cádiz.