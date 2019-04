Peligro bermellón en las alas

El Málaga CF ya prepara desde ayer la cita del próximo sábado ante el Real Mallorca, uno de los rivales directos de los blanquiazules por una plaza en los puestos de ascenso a la Liga Santander. Será un partido duro, a cara de perro, con tres puntos que se antojan claves para unos y para otros y en el que el Málaga deberá tener especial cuidado con el juego del rival por las alas.

Y es que la dupla Lago Junior-Aridai está que se sale. El futbolista costamarfileño y el extremo canario culminaron el pasado sábado ante el Rayo Majadahonda una nueva exhibición de fútbol y de goles para el próximo rival liguero de los malaguistas. Ambos fueron los autores de las dos dianas bermellonas (2-0) y a punto estuvieron de lograr poner más tierra de por medio en el marcador, de no ser por los palos que frenaron sus nuevas intentonas.

Con once tantos, Lago; y siete, Aridai, el africano y el de Las Palmas son los dos máximos artilleros del conjunto bermellón. La ausencia de un delantero referente en el Real Mallorca, hasta la llegada de Ante Budimir en el mercado invernal, obligó a los extremos favoritos de Vicente Moreno a exprimir su faceta goleadora esta temporada.

Ambos futbolistas han firmado hasta la fecha casi el 40% de los tantos rojillos, además de ser uno de los activos más importantes del equipo a nivel de asistencias. Algo sobre lo que deberá trabajar seriamente el equipo de Víctor Sánchez estos días en la preparación del choque frente a los bermellones.

Lago es el futbolista fetiche del técnico valenciano. El marfileño es el único jugador del Real Mallorca que lo ha jugado todo en lo que va de curso. El extremo firmó el pasado sábado un partido espectacular en que marcó un gol de penalti que él mismo provocó y estrelló un cabezazo en el palo. A día de hoy es uno de los máximos asistentes de la categoría, solo por detrás de su compañero de filas Salva Sevilla y del jugador del Osasuna Rubén García. Ante el Rayo Majadahonda puso fin a su sequía goleadora, que arrastraba desde el pasado 17 de febrero ante el Lugo.

Aridai se ha ganado a pulso volver al once titular del conjunto mallorquinista en los últimos partidos. El canario abrió la lata en el partido contra el Rayo Majadahonda con un gol de pillo. Un garrafal error de Andújar al intentar cederle el balón a Basilio fue aprovechado por el extremo, que robó el esférico ante la atónita mirada del cancerbero madrileño para inaugurar el marcador. Sus idas y venidas en el once no dejan de sorprender. Revulsivo en muchos partidos desde el banquillo, en los dos últimos encuentros ha vuelto a mostrar su mejor versión jugando desde el minuto inicial, algo que le puede suponer tener un hueco en el once inicial del próximo fin de semana en La Rosaleda.

El equipo de Víctor Sánchez volvió ayer a los entrenamientos tras disfrutar dos días libres después del brillante triunfo en Alcorcón del pasado viernes (1-4).

El ambiente en el equipo está renovado después del triunfo y ya todas las miradas están puestas en la cita contra el Real Mallorca. Los canteranos Hugo e Iván Jaime se ejercitaron por primera vez bajo las órdenes de Víctor, mientras que no trabajaron con el equipo Erik Morán, Dani Pacheco, Brezancic y Koné, que comenzaron haciendo trabajo individual en el gimnasio y después trabajaron sobre el césped del Estadio de Atletismo con el readaptador Manu Gestoso. Keidi Bare no trabajó al mismo ritmo que sus compañeros por la herida superficial que padece en el tendón de Aquiles de su pierna izquierda.

La sesión de entrenamiento alternó ejercicios físicos y ejercicios con balón. El equipo se entrenará de nuevo hoy a las 10.30 horas en el Estadio de Atletismo, algo que repetirán miércoles y jueves. La sesión de trabajo del viernes también será a las 10.30 horas, pero en La Rosaleda. El partido, el sábado, a las 16.15h.