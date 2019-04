Víctor: "Si ganamos los siete partidos que quedan estamos en Primera"

Víctor Sánchez del Amo ha pasado esta viernes por la sala de prensa de La Rosaleda para hablar en la previa del duelo contra el Mallorca, un rival directo que amenaza con abrir brecha en el play off. El técnico destacó la ilusión con la que están trabajando, la buena predisposición de los jugadores y también de los rivales, a los que no teme.

Víctor quiso lanzar un guiño al cuerpo técnico de Muñiz en sus primeras palabras. "Máximo respeto al cuerpo técnico anterior, que desde nuestro punto de vista ha dejado al equipo en el camino para el objetivo del club. Nos unimos al mensaje del grupo y lo respetamos. No hacemos comparaciones. Desde el primer día tratamos de hacer nuestra metodología. Ahí estamos preparando ejercicios positivos que son fundamentales para crear buen ambiente en el equipo".

"La ilusión es muy informante mantenerla viva siempre. Y vinimos aquí con esa ilusión. Vinimos a un proyecto importantísimo. Creemos en esa ilusión. Normalmente esa ilusión se transmite y se contagia. Nuestro objetivo es conseguir confianza. Cuando no hay resultados se daña esa confianza y hay mucho trabajo para recuperar esa confianza individual y colectiva", comentó el técnico.

El madrileño también habló de lo que están fortaleciendo estos días en el equipo. "Trabajamos todo. No podemos separar la persona del profesional. Es todo importantísimo. Va junto todo. Las personas damos el máximo rendimiento cuando estamos en un momento de confianza. Y nuestra metodología de trabajo es la de construir confianza. Y se construye con juegos, mensajes, con nuestra propia creencia. Desde ese contexto se da el mejor aspecto. En todos los ámbitos de la vida, con confianza damos más rendimiento".

"En el fútbol hay máximas y mínimas. Los resultados marcan muchas cosas. Los resultados tienen mucha importancia porque es lo que suma en la clasificación. Pero para llegar al resultado hay un camino y un proceso y las formas. El análisis del partido del otro día nos dice que hay situaciones mejorables. Y así va a ser siempre".

Víctor analizó el trabajo hasta la fecha. "Llevamos dos semanas de trabajo muy buenas de todos. Hay una predisposición muy buena. Se lo hemos agradecido a la plantilla todos los días. Luego llegan las convocatorias y las alineaciones. Hay situaciones médicas y hay otros jugadores que por decisión técnica se han quedado fuera y hemos hablado individualmente con ellos para que ese enfado de quedarte fuera, algo normal, no afecte a la confianza. Cómo podemos contrarrestarlo, pues hablando y explicando las cosas. Desde el cuerpo técnico estamos contentos, que ellos estén tranquilos y que tengan paciencia que les llegará la oportunidad".

El entrenador del Málaga está con ganas de conseguir los tres puntos y destaca el trabajo de su equipo. "Vamos con el reto de ganar todos los partidos. El equipo sabe lo que es ganar cinco partidos seguidos, y ahora tenemos que ganar seis. No es difícil convencerlos de ello. Esa posibilidad nos hace tener fuerzas para afrontarlo. El cambio de entrenador siempre es un reinicio para la plantilla y también para las expectativas de la afición. El resultado y la imagen del primer partido es positivo. A la afición no le tenemos que pedir nada. No tenemos ninguna duda de ellos ni de nuestros jugadores. Lo han demostrado en todos los partidos. Nunca hemos detectado falta de actitud en los jugadores. Puede haber dinámicas en los que se baja los brazos, eso se ve desde fuera, pero nosotros en nuestro análisis que teníamos hecho incluso antes de que pensaran en nosotros para venir no hemos visto eso nunca. Estamos encantados. Tremendamente sorprendidos porque la predisposición al trabajo de todos es tremenda. Y eso va a ayudar que la afición y el equipo estén unidos. Y eso va a ayudar a que La Rosaleda sea un fortín. No se nos pueden escapar puntos. Y este sábado, los primeros".

Sobre el once que pondrá en liza, ofreció pocas pistas. "Es un tema muy importante. Ya no tenemos la capacidad de sorpresa porque los rivales ya nos han estudiado nuestros automatismos. Queremos implementar cosas nuevas y con una semana más se puede evolucionar. Siempre se puede meter variaciones. Nos gusta hacer eso y no dar información previa al partido. Pero no queremos dar grandes cambios. Queremos proponer para hacer cosas, no esperar a que pasen. Vamos a intentar que el rival tenga el balón lo menos posible y donde a nosotros nos interesa".

Víctor analizó a su rival, el Mallorca. "Es un equipo que viene en una racha importante y con buena dinámica. Con jugadores con desequilibrio en las bandas y arriba. Tiene un delantero centro con mucha movilidad y con mucho peligro. Y con un juego directo interesante. Tiene variedad. Puede hacer juego combinativo con Salva Sevilla pero también capacidad para hacer juego en largo. Será un partido disputado pero nuestro objetivo de intentar ganar todos los partidos y la ilusión de ganar nos tiene que llevar a ganar todos los partidos. Nos hemos preparado y ahora a esperar al partido".

Al entrenador se le cuestionó sobre los aspectos a mejorar. "Ese análisis queda para adentro y lo hemos hablado con los jugadores. Tuvimos el control del partido pese a jugar fuera y ante un rival que quería reengancharse al play off. Esa capacidad de controlar el partido. Capacidad para atacar de diferentes maneras y para defender diferentes situaciones. Por más que quieras dominar el partido, siempre habrá un rival que puede dominar en algunos momentos. Fuimos sólidos y sacamos capacidad de contraataque".

Al madrileño se le preguntó por varios nombres propios, como el de Ontiveros. "No me gusta hablar de palabras tan llamativas como 'recital'. Pero los entrenadores intentamos que haya equilibrios. Cuando salen bien se tiende ir a lo positivo y con lo malo, a lo negativo. Tranquilidad. Ontiveros hizo un partido buenísimo, pero sus compañeros también. Hizo trabajo buenísimo en ataque y en defensa. Pero también Renato, Blanco... Y los que entraron en la segunda parte. Blanco, que pasa desapercibido si no marca, estuvo tremendo. Le anularon una opción por fuera de juego que no era y habría sido muy positivo para él".

Sobre Seleznov también dijo palabras positivas. "Los jugadores que tienen un cambio tan grande, una cultura y un idioma tienen una complejidad. A 'Sele' le vemos que está mejorando. No tenemos problemas con el idioma porque manejamos el inglés. Estamos muy contentos. Tiene la posibilidad de entrar en esta convocatoria. No pudo la semana pasada y en esta no podíamos permitirnos el lujo de acudir al partido con sólo dos delanteros. Y ahora ha entrado por la lesión de Harper".

También habló de Adrián, al que elogió. "En los partido se juega con balón y sin balón. Hay que aportar en ambos casos. Adrián aporta de las dos maneras. Con balón y sin balón. Es lo que trabajamos, aportar sin balón. Y Adrián es un ejemplo de este perfil de jugador. Queremos que los jugadores crezcan y eso motivara el rendimiento colectivo. Eso nos va a llevar a la consecución de objetivos".

De aquí al final habrá un buen número de enfrentamientos directos. "Evidentemente en nuestra filosofía de vida, en la que aplicamos es que nuestro rival somos nosotros mismos y que pensamos que no podemos llegar a un punto máximo. A nivel deportivo es lo mismo. Pero también competimos contra los rivales. La competición nos lleva a medirnos a rivales que buscan lo mismo, un rival directo. Competimos contra nosotros y también contra el Mallorca, no podemos olvidarnos de eso", dijo a la vez que reiteró su pensamiento. "Lo único que nos preocupa es ganar los siete partido. Si ganamos los siete estamos en Primera".