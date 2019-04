Víctor Sánchez: "Los jugadores están enrabietados"

Víctor ha sufrido su primer revés como entrenador del Málaga CF. La imagen del conjunto blanquiazul ha sido esperanzadora pero el resultado ha vuelto a ser de derrota. En cualquier caso, el técnico en sala de prensa tras el partido ha querido ensalzar todo lo bueno que han hecho, que han merecido el triunfo y que jugando así habrá pocas derrotas.

En primera instancia se le cuestionó al técnico sobre las sensaciones tras el partido. "Estamos afectados por la rabia que te deja este tipo de partidos. Llevamos toda la vida en el mundo del fútbol y esta situaciones se dan. No podemos ponerle peros al equipo. Estamos dolidos porque no le hemos dado a la afición la victoria. Les agradecemos el esfuerzo. Y agradecer el partidazo al equipo. Ellos han tenido dos ocasiones en la primera y en la segunda sólo el gol. Hemos jugado como queríamos. Hemos tenido un rival competitivo. No hemos tenido acierto en el pase final y el remate. No nos ha acompañado el acierto. A los jugadores no les podemos poner ningún pero. Jugando así los partidos normalmente caen de tu lado. El rival con dos tiros lejanos y el gol.... No hemos sido capaces de encontrar el gol. El partido nos deja satisfechos y la línea del equipo es positiva. Esperamos que lleguen lo resultados", analizó en primera instancia.

Víctor afirmó en la previa que si ganaban los siete partidos que resta, estaban en Primera. "Ahora, a por los que quedan. Hay mucha igualdad en la clasificación. Tanto en el ascenso directo como por el play off. Somos muy optimistas porque con el equipo agresivo y valiente que arriesga mucho vamos a conseguir muchas victorias", comentó. "Yo he dicho que si ganamos todos los partidos estamos en Primera. Puede ser también los del play off. Creemos que tenemos un equipazo para ganar todo. La afición ha aplaudido la entrega, la presión, el juego. Pero esto es el fútbol, y cuando no quiere entrar... Trabajaremos para mejorar. Pero tenemos confianza en que ganando lo que queda estamos en Primera".

El técnico madrileño continuó explicando algunas de las razones por las que no ganó el Málaga. "Con la entrada de Iván, porque Seleznov no tuvo tiempo, buscamos que estaba fresco y seguir teniendo insistencia por las bandas. Tanto Ontiveros como Renato han tenido ocasiones para centrar. Ontiveros tiene mucha capacidad para desbordar y también para centrar. Eso lo potenciamos. También hemos tenido opciones por dentro. Ellos no estaban defendiendo muy juntos y teníamos huecos. Ellos han tenido acierto y han bloqueado nuestras ocasiones. Hoy no hemos tenido centros. Y cuando centras mucho se crean ocasiones claras".

Pese a que Víctor no quiso opinar del colegiado en primera instancia, sí admitió que se equivocó.

"Yo siempre con la labor arbitral tengo respeto porque es muy complicada y como personas que son también se equivocan. Ese factor de error arbitral también juega. Desde el banquillo he visto penalti a Ontiveros y también a Keidi. El árbitro no lo ha considerado y no pasa nada. También una segunda amarilla a Salva. Estas cosas no sirven de excusa. Las veremos y otra vez nos tocará a favor".

También habló de la lesión de Ricca. "Ha sido una jugada de mala suerte que le ha caído un rival encima antes del descanso. En el descanso ya nos ha avisado que era complicado que siguiera. Parece un esguince pero la suerte de jugar el lunes puede ayudar".

El entrenador también consideró que no ha habido grandes diferencias entre la primera y segunda mitad. "La segunda, en lo que hemos podido analizar, la segunda hemos jugado siempre en campo rival. Ese dominio y cercanía al área rival es lo que nos ha faltado para crear ocasiones de gol claras. He visto pocos partidos con tanto tiempo en campo rival. El Mallorca tiene un contraataque muy peligroso. Su gol es una acción rápida que pasa por debajo de un jugador nuestro. La única ocasión clara de la segunda parte. Esa situación te marca".

Por último se le preguntó por su estreno en La Rosaleda. "Ese cabreo que tenemos por la derrota es porque queríamos brindarle a la afición el triunfo y que sigan enganchados al reto de volver. Estamos agradecidos y he visto a la afición despedir al equipo con gran ovación para agradecerle el esfuerzo. Le agradecemos el apoyo", dijo antes de analizar cualquier problema mental en cuanto a jugar en casa. "En eso trabajamos, en no perder confianza. Si te vas sólo al análisis del resultado es muy pobre. Los entrenadores analizamos más cosas y hay muchas cosas positivas. Psicosis para nada. Los jugadores están enrabietados. El comentario más repetido es: Hemos hecho todo para ganar y ellos han llegado una y la han metido. Ese es el fútbol".