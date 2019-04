El uno a uno del Málaga - Mallorca

El mejor del partido...



(8) ONTIVEROS | Estrella

Fue el mejor del partido porque siempre estuvo activo y llevo más peligro que nadie. El marbellí canalizó casi todo el fútbol ofensivo. Siempre lo buscaron. Y generó fútbol. Fue objeto de un penalti claro que se tragó el árbitro. Encaró siempre a su par. Y aunque le faltó claridad en el último momento, llevó mucho peligro.

(6) MUNIR | Vendido

Hizo un par de intervenciones de mucho mérito en la primera mitad. Sobre todo una a disparo a bocajarro de Budimir. Y en la segunda, aunque no tuvo mucho trabajo, encajó el gol. Poco pudo hacer en la acción, que le pilló a contrapié.

(6) CIFU | Despliegue

Dejó buenas sensaciones por su puesta en escena. Tiene mucho recorrido y aunque no estuvo muy acertado en los metros finales, frenó bastante bien a Lago Junior. El gol del Mallorca llegó con un saque de banda que generó él de forma absurda.

(5) LOMBÁN | Cal y arena

Tuvo claridad de ideas y buen manejo de balón. De hecho, sus pases milimétricos desde la zaga hasta las botas de Ontiveros fueron muy llamativos. Pero falló en el gol, que no cerró bien a Abdón. Y en la primera mitad también tuvo un despiste que pudo costar otro gol.

(6) PAU TORRES | Seguro

Prácticamente no tuvo ningún fallo. Controló bien a Budimir y le ganó la partida casi siempre. Incluso tapó algunos errores de Lombán. Bien con el balón en los pies, sin nervios y con criterio. No salió retratado en el gol.

(6) RICCA | Lesionado

Tuvo que ser sustituido en la segunda mitad por un esguince en el tobillo, pendiente de evolución. Antes, tapo bien a su par, a Aridai.

(6) KEIDI BARE | Faro

Volvió a ser un jugador trascendente en el equilibrio del Málaga. Se movió muy bien en la primera mitad, recuperando muchos balones. Y notó algo más el cansancio en la segunda. Fue objeto de un penalti dudoso.

(5) RENATO | Disperso

No estuvo tan activo como el día de Alcorcón. Le faltó más profundidad de cara al marco rival, casi siempre se quedaba en el centro. No tuvo grandes ocasiones para marcar. Le faltó ser más incisivo en su juego.

(5) N'DIAYE | Apagado

No gozó de demasiada presencia en el juego. Quizás estuvo más pendiente de destruir que de construir. Tuvo alguna llegada al área con peligro, como una volea alta en la segunda mitad. Pero no tuvo claridad de ideas.

(7) ADRIÁN | Llegador

Tuvo más presencia defensiva, pero se dejaba caer en el área rival con peligro. Tuvo un disparo claro desde fuera del área en la primera mitad, también un cabezazo franco en un córner y pudo marcar de rebote en la segunda, aunque Reina hizo un paradón.

(6) BLANCO LESCHUK | Suelto

No marcó, pero estuvo en varias para hacerlo. Con claridad tuvo un disparo para cerrar la primera mitad que se fue alto por poco. Fue objeto de penalti en la segunda parte. Pero ayudó mucho, cayó en banda y se le vio con chispa.

Desde el banquillo



Diego (4) No tuvo mala puesta en escena, pero en el gol del Mallorca salió en la foto y no cerró bien el remate de Leo Suárez.

Alejo (2) No aportó la frescura y la chispa que se esperaba que pudiera tener. Timorato e inseguro en sus acciones. Centró mal.

Seleznov (SC) Entró demasiado tarde y sólo tuvo un disparo a puerta, demasiado lejos. El ambiente tampoco le ayuda.