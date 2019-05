El Osasuna puede ascender a Primera este fin de semana

El Málaga CF llegó a tener 11 puntos más en la clasificación que los rojillos en el arranque de la temporada

El Osasuna afrontará este fin de semana su primera oportunidad de sellar matemáticamente el ascenso a LaLiga Santander para lo cual el conjunto navarro deberá vencer mañana en su visita al campo del Alcorcón y esperar la derrota del Albacete, así como que el Mallorca no sume los tres puntos en el duelo que le medirá con el Sporting en Son Moix.

Los navarros están a un paso de un ascenso directo para el que durante buena parte de la temporada se postuló el Málaga CF con muchos más argumentos de los que expuso un Osasuna que ha ido de menos a más, mientras los blanquiazules han ido en sentido contrario, de más a menos.

El equipo entrenado entonces por Juan Ramón López Muñiz, llegó a sacar en la clasificación 11 puntos a los osasunistas. Fue en la jornada 5, recién iniciado el campeonato, con los de La Rosaleda líderes con un pleno de 15 puntos de 15 posibles, mientras el Osasuna era decimotercero, con solo 4 puntos en la clasificación.

Tampoco hay que irse tan lejos para ver el «sorpaso» que han dado los rojillos en la tabla a los de Martiricos. De hecho, este 2019 arrancó con el Málaga CF cuatro puntos por delante del Osasuna, 36 por 32. Ahora, sin embargo, el cuadro de Pamplona tiene 73 puntos, por 58 de los malaguistas. Es decir, 15 más, que son 19 en el global de este año 2019.

Desde Málaga se vive con envidia la euforia desatada en Pamplona, como demuestra la notable presencia de aficionados «rojillos» que se espera en las gradas del estadio de Santo Domingo, donde los de Jagoba Arrasate tratarán de dar un paso definitivo hacia el ascenso.

«En Alcorcón tenemos que quitar la última hoja del calendario», señaló el defensa David García, que al igual que el resto de la plantilla navarra no quiere dilatar más la posibilidad de sellar el retorno a la máxima categoría del fútbol español.

Su rival de mañana no vence en Santo Domingo desde el pasado mes de febrero y han encajado en sus cuatro últimos partidos -dos derrotas y dos empates-, los mismo goles, seis, que en sus primeros catorce encuentros como local.

Pero no será fácil que se dé la carambola para el ascenso directo este fin de semana. Quien no ha flaqueado ante su afición es el Albacete, tercer clasificado, que puede presumir de ser el único equipo de la categoría junto con el Osasuna que todavía no conoce la derrota esta temporada en su estadio.

Una inmaculada racha que los de Luis Miguel Ramis tratarán de prolongar el próximo domingo ante el Numancia con un triunfo, que no sólo aplazaría el ascenso del Osasuna, sino que mantendría vivas las opciones de los manchegos de pelear por la otra plaza de ascenso directo.

Victoria que el Albacete deberá buscar sin la presencia del centrocampista colombiano Dani Torres y del delantero ucraniano Roman Zozulia, que fueron expulsados en la última jornada ante el Osasuna, así como con la duda del lateral Álvaro Tejero, duda, por la sobrecarga muscular que ya le impidió jugar en Pamplona.

Igualmente complicada se antoja la jornada para el Mallorca, que recibirá en Son Moix a un Sporting, que apura sus opciones de acceder a las eliminatorias de ascenso. Una zona de promoción en la que figura sólidamente instalado el conjunto balear, cuarto clasificado, que busca encadenar su quinta victoria consecutiva como local.

De hecho, los de Vicente Moreno, una de las grandes revelaciones del curso, tan sólo han cedido un empate en sus últimos nueve partidos en Son Moix, en los que los «bermellones» únicamente han encajado un gol.

Una fortaleza defensiva que volverá a ser el principal argumento de un Mallorca, que no parece dispuesto a cometer el fallo que necesita el Osasuna para cuadrar las cuentas del ascenso.