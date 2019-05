Contreras: "A lo mejor ha sido mi último partido aquí"

El entrenador del Málaga CF Femenino, Antonio Contreras, lamentó el descenso de categoría del Málaga CF Femenino. «Ha habido personajes que le han faltado el respeto al Málaga Femenino. Yo no voy a entrar, no voy a nombrar a nadie. A lo mejor va a ser difícil que descansen en su cama, yo sí voy a descansar bien porque me he dejado el alma y ahora mismo estoy reventado.¿Despedida? Nunca se sabe. A lo mejor ha sido mi último partido aquí pero no pasa nada. Si fuera mi último partido no me iba a despedir porque regresaré a Málaga algún día. Si regreso a Málaga y no lo hago como entrenador voy a buscar a las personas que me han ayudado porque siempre sé que me vais a cuidar. Tengo que pensar en las futbolistas pero también tengo que pensar en mi hijo que tiene cinco años, en mi mujer. Pienso en todo hasta en vosotros que tenéis que poner lo que pensáis porque para eso sois realmente profesionales. Es lo que he buscado como entrenador y hay que saber aceptar las críticas, te guste o no te guste».

Sobre la situación, Contreras quiso "pedir disculpas". "Por mi parte solo queda pedir disculpas. Siempre dije cuando no se ganaba y cuando estuvimos cuatro meses ahí abajo dije que yo era el máximo responsable de todo y sigo siéndolo. A pesar de eso estoy orgulloso de lo que tengo ahí, de las malagueñas que han salido, de las demás, que hasta el último momento, hasta el último segundo lo han intentado. Con todo mi respeto al Rayo Vallecano si al equipo le hubiese hecho falta algún gol más, hubiésemos apretado y lo hubieran logrado. El equipo llevaba unas ganas y una casta pero por mi parte solo quiero pedir disculpas. Ellas no deben hacerlo, se deben sentir orgullosas.

El vestuario era un drama tras el choque, algo que él ve "normal". "Esto es lo que hemos hablado siempre. Aquí la gente viene a ver el Málaga Femenino. Viene su familia, sus amigos. Una afición espectacular. Si solo quisieran ver el resultado lo mirarían en el periódico o en la televisión. Aquí hay un sentimiento de verdad. No sólo pienso en el banquillo pienso en muchas madres que habrán visto hoy a sus hijas más que fastidiadas. Insisto soy el máximo responsable de esto y quiero pedir disculpas en las personas que han depositado la confianza en mí. Ellas que se sientan orgullosas y que levanten la cabeza. Llenar la grada y ver una afición que las arrope lo han conseguido ellas".

Y sobre la temporada y su análisis, finalizó: "En caliente podría hacer una valoración que sólo me perjudicaría a mí. Entiendo vuestro trabajo, os entiendo como periodista pero si hago una valoración salgo perdiendo. Ya más en frío sí toca hacer una valoración y tener yo mis bazas para poder decir más cosas. Ahora mismo, creo que me he equivocado en todo y tampoco es así".