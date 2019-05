Víctor: "Estamos de lleno en la pelea por el ascenso"

El entrenador del Málaga CF, Víctor Sánchez del Amo, compareció en rueda de prensa con un sentimiento agridulce: contento por el trabajo del equipo y por el punto, aunque lamentó que después de 0-1, el Málaga CF no pudiera mantener el resultado y sumar la victoria. El técnico protestó por las excesivas interrupciones que hubo durante los 90 minutos. "Ha habido muchísimas interrupciones. Nunca he visto en un partido que me piten el triple de faltas que al rival. Nos ha perjudicado mucho tanta interrupción porque no tuvimos continuidad. Tuvimos ocasiones. Fue una pena qe después del 0-1 no supimos manejar el partido, aunque el Cásiz estuvo bien en la definición de la falta, que es muy dudosa", explicó Sánchez del Amo.

Víctor fue cuestionado sobre Ontiveros y las dificultades que tuvo el marbellí para hacer su fútbol. El técnico aseguró que el partido fue muy trabado en lo táctico y eso lo notó el extremo malagueño. "A nivel táctico estaba todo muy estudiado. Ontiveros no le perdió la cara al partido, aunque no lo hemos visto desbordar como otros partidos. Renato e Hicham, cuando salió, también han creado peligro, pero todo dentro de lo difícil de un partido tan trabado. El rival tiene un contraataque muy rápido y peligroso y eso supimos controlarlo. A los jugadores no puedo ponerles ni un pero", comentó.

El técnico malaguista sigue confiando en que el Málaga CF, que por primera vez en la temporada está fuera de la zona de ascenso, consiga finalmente su objetivo. "Estamos de lleno metidos en la pelea por el ascenso. La sensación del partido es de rabia porque tuvimos opciones de ganar. Fue una partida de ajedrez en la que fuimos capaces de que el Cádiz no tuviera la iniciativa jugando en su propio estadio. Creo que tenemos muchas posibilidades de ascender y tenemos que aprovechar los partidos de casa ante nuestros aficionados", aseguró el técnico madrileño.

Sobre la sustitución de Keidi Bare, Víctor lo achacó al ambiente enrarecido que "invitaba" al árbitro a sacar tarjetas en cada acción. "Bare, como estaba el partido, podía irse expulsado en cualquier jugada. El público y los jugadores protestaban todo, gritaban en cada jugada y tuve que tomar esa decisión".

Víctor ve al equipo con argumentos para seguir soñando. "No nos falta de nada, solo puntería. El equipo ha dado la cara en los dos útimos partidos, aunque no hayamos ganado. No fuimos inferiores a ningún rival. Ni a Mallorca ni a Cádiz. Creo que dominamos el juego en un campo contra un rival en racha. No nos falta nada. Solo un puntito de suerte en el últimos pase o en el último remate", sentenció.